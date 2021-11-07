Пироги з айвою – рецепти з цитрусовим та горіховим присмаком

Унікальність айви в тому, що вона поєднує в собі одразу кілька смакових відтінків. Для когось у ній переважають цитрусові нотки, комусь айва більше нагадує грушу з яблуком.
У всякому разі, айва з'явилася на ринках, і її час використовувати.
Пироги з айвою / Фото: Колаж: Сьогодні
Для пирога з апельсиновою цедрою від chilichocola у пирозі за рецептом natkakrasilnik є горіхи, це можуть бути волоські або мигдаль.
І щоб усе вийшло, ознайомтеся з 15 лайфхаками, як досягти досконалості у випічці.
Пиріг з айвою та яблуками
Пиріг з айвою та апельсинами / Фото: instagram.com/chilichocola/
Інгредієнти:
- Айва – 3 шт.
- Цукор – 300 г
- Вершкове масло – 65 г та ще 85 г
- Коньяк – 20 г коньяку
- Борошно – 175 г;
- Волоські горіхи – 50 г
- Апельсини, яйця – по 2 шт.
- Вершки або молоко – 30 мл
- Розпушувач – пакетик
- Кориця – половина ч. л.
Як приготувати:
- Айву почистити, нарізати часточками.
- 65 г вершкового масла та 150 г цукру розтопити на сковорідці. Готувати до утворення карамелі. Додати коньяк, сік та цедру апельсинів ще раз усе проварити. Додати айву та тушкувати в цій карамелі до м'якості.
- У нероз'ємну форму для випічки викласти айву.
- Для тіста 85 г вершкового масла збити з 150 г цукру і яйцями в пишну масу. Поступово додати сухі інгредієнти і перемішувати, доки не змочиться все борошно. Викласти тісто на айву та розподілити лопаткою.
- Випікати 40 хвилин за 180 градусів.
Пиріг з айвою та горіхами
Пиріг з айвою та горіхами / Фото: instagram.com/natkakrasilnik/
Інгредієнти:
- Яйця курячі – 3 шт.
- Цукор – 180 г
- Борошно – 130 г
- Мигдаль або волоські горіхи – 0,5 ск.
- Розпушувач – 1,5 ч. л.
- Кориця – 1/4 ч. л.
- Молоко – 50 мл
- Олія вершкове – 25 г
- Цукор для карамелі – 2 ст. л.
- Айва велика – 1 шт.
Як приготувати:
- Духовку розігріти до 180-200 градусів. Айву помити, обсушити, очистити від серцевини. Розрізати на четвертинки, а потім уздовж пластинки завтовшки 3 мм.
- Горіхи обсмажити і подрібнити на дрібну крихту.
- Форму добре змастити вершковим маслом. На дно рівномірно насипати 2 столові ложки цукру, викласти айву віялом внахлест. Поставити на плиту і потримати форму на середньому вогні 4-5 хвилин, доки не розтане цукор.
- Для тіста яйця разом з цукром збити у білу густу піну.
- Борошно просіяти разом з розпушувачем та корицею. Додати в яєчно-цукрову суміш борошно та горіхи. Акуратно перемішати знизу вгору за допомогою лопатки, перемішуючи в одному напрямку.
- Повільно влити молоко і знову перемішати, намагаючись, щоб не осіла яєчна піна.
- Тісто викласти на айву, заповнюючи всі проміжки між шматочками фрукта, поставити в духовку.
- Випікати 35-45 хвилин|мінути| при температурі 180 градусів до золотистої скоринки. Готовність перевірити дерев'яною паличкою.
- Готовий пиріг вийняти з| духовки, перевернути на тарілку, дном угору. Трохи остудити перед подачею.