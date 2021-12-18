Пироги с капустой на День Святого Николая – быстрые рецепты

День Святого Николая – это не только печенье, сладости и приятые подарки, это выпечка – пирожки и пироги – с капустой. Те, что представлены ниже, абсолютно разные.

Один готовится быстро – тесто заливается на капустную начинку. Второй – чуть дольше, перед формовкой тесто должно постоять в холодильнике.

Капустные пироги на День Святого Николая / Фото: Коллаж: Сегодня

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Для быстрого пирога от radzevich_sveta нужно редкое тесто, а автор рецепта капустного пирога с яйцами – natalimaracheva – предлагает сделать не один, а пять маленьких.

Пирог с капустой и яйцами

Пирог с капустой и яйцами / Фото: instagram.com/natalimaracheva

Ингредиенты для теста:

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300 г муки;

100 г сливочного масла;

140 г кефира или сметаны;

1 шт. яйцо;

10 г сахара;

5 г разрыхлителя;

щепотка соли.

Начинка:

400 г капусты;

2 шт. вареных яйца;

соль, перец – по вкусу.

Дополнительно:

кунжут для посыпки;

яйцо для смазывания.

Как приготовить:

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Для начинки лук нарезать мелким кубиком, обжарить до прозрачности, добавить нашинкованную капусту, посолить, поперчить, тушить до готовности. Смешать с измельченными яйцами. Начинку остудить. В миске соединить яйцо, сахар, соль, кефир, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем. Добавить размягченное масло, перетереть в крошку. Влить в кефирную смесь, быстро замесить тесто. Тесто накрыть и убрать в холодильник на 1 час. Разделить на части, накрыть пленкой дать постоять. Стол припылить мукой, раскатать заготовки толщиной 3 мм. Сформировать пироги, сделав надрезы сверху. Положить на противень, застеленный бумагой для выпечки, смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом. Выпекать при 190 градусах 20-30 минут до зарумянивания.

Пирог с капустой на жидком тесте

Пирог с капустой на жидком тесте / Фото: instagram.com/radzevich_sveta/

Ингредиенты:

350-400 г свежей капусты;

6 ст. л. муки;

3 яйца;

по 5 ст. л. сметаны, майонеза;

60 г сливочного масла;

пакетик разрыхлителя;

1 ч. л. соли.

Как приготовить: