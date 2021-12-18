Пироги з капустою на День Святого Миколая – швидкі рецепти

День Святого Миколая – це не тільки печиво, солодощі та приємні подарунки, це випічка – пиріжки та пироги – з капустою. Ті, що представлені нижче, є абсолютно різними.
Один готується швидко – тісто заливається на капустяну начинку. Другий – трохи довше, перед формуванням тісто має постояти у холодильнику.
Капустяні пироги на День Святого Миколая / Фото: Колаж: Сьогодні
Для швидкого пирога від radzevich_sveta потрібне рідке тісто, а авторка рецепта капустяного пирога з яйцями natalimaracheva – пропонує зробити не один, а п'ять маленьких.
Пиріг з капустою та яйцями
Пиріг з капустою та яйцями / Фото: instagram.com/natalimaracheva
Інгредієнти для тіста:
- 300 г борошна;
- 100 г вершкового масла;
- 140 г кефіру або сметани;
- 1 шт. яйце;
- 10 г цукру;
- 5 г розпушувача;
- дрібка солі.
Начинка:
- 400 г капусти;
- 2 шт. варені яйця;
- сіль, перець – за смаком.
Додатково:
- кунжут для посипання;
- яйце для змащування.
Як приготувати:
- Для начинки цибулю нарізати дрібним кубиком, обсмажити до прозорості, додати нашатковану капусту, посолити, поперчити, тушкувати до готовності.
- Змішати з подрібненими яйцями. Начинку остудити.
- У мисці з'єднати яйце, цукор, сіль, кефір, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем. Додати розм'якшене масло, перетерти в крихту.
- Влити в суміш кефіру, швидко замісити тісто. Тісто накрити та прибрати в холодильник на 1 годину.
- Розділити на частини, накрити плівкою, дати постояти.
- Стіл припилити борошном, розкочати заготівлі завтовшки 3 мм. Сформувати пироги, зробивши надрізи зверху.
- Покласти на деко, застелене папером для випічки, змастити збитим яйцем, посипати кунжутом.
- Випікати за 190 градусів 20-30 хвилин до зарум'янювання.
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Пиріг з капустою на рідкому тісті
Пиріг з капустою на рідкому тісті / Фото: instagram.com/radzevich_sveta/
Інгредієнти:
- 350-400 г свіжої капусти;
- 6 ст. л. борошна;
- 3 яйця;
- по 5 ст. л. сметани, майонезу;
- 60 г вершкового масла;
- пакетик розпушувача;
- 1 ч. л. солі.
Як приготувати:
- Нашаткувати капусту, пом'яти руками.
- Змішати борошно, яйця, сметану, майонез, розпушувач, сіль.
- Змастити форму для випікання олією і трохи зверху посипати борошном. Викласти капусту.
- Нарізати вершкове масло кубиками і розподілити зверху капусти. Залити тісто, щоб воно покрило капусту.
- Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин до появи золотавої скоринки.