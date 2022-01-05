Пирожки гвезели с сыром и вареным яйцом – их едят грузины на Рождество

Рождество для грузин, как и для нас, – семейный праздник. А когда семья собирается вместе, то на стол ставится очень много разной еды. Например, сытное оджахури из картофеля и свинины.
Но есть особенные пирожки – гвезели. Их всегда готовят на Рождество гурийцы, это этнический народ Грузии.
Рождественские пирожки гвезели / Фото: zernograd.com
Выпекаются они из дрожжевого теста в форме полумесяца. Внутри – много молодого сыра и половинки вареного яйца.
В начинке может быть еще и монетка или фасолина. Если вам достанется такой гвезели – ждите счастливого года.
На сайте Zernograd.com рекомендуют варить яйца для начинки не более 10 минут, чтобы желток оставался ярко-желтым и не потемнел.
Рождественские пирожки гвезели
Ингредиенты:
- 600 г мука пшеничная;
- 0,5 ч. л. дрожжи;
- 300 мл молоко;
- 25 мл масло растительное;
- по 0,5 ч. л. соль, сахар;
- 1 шт. яйцо.
Для начинки:
- 500 г сыр молодой;
- яйцо;
- 1 шт. желток.
Как приготовить:
- Для теста теплом молоке растворить дрожжи и сахар. В муке сделать углубление, добавить соль. Влить молоко, растительное масло, добавить яйцо и замесить тесто. Оставить подходить до одного часа под пленкой. Объем теста увеличится в 2-3 раза.
- Разделить тесто на части, дать отлежаться 10-15 минут перед формированием гвезели.
- Для начинки яйца сворить вкрутую, сыр натереть на крупной терке.
- Раскатать круглые лепешки толщиной 3-5 мм. На одну половину выложить сыр и половинки яиц. Прикрыть второй половиной теста, тщательно скрепить края. Придать форму полумесяца. Выложить на присыпанный мукой противень. Смазать желтком.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне около 15 минут до золотистого цвета.