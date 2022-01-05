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Пиріжки гвезелі з сиром та вареним яйцем – їх їдять грузини на Різдво

Ірина Маслова
5 січня, 10:01
Тісто для них має бути еластичним, щоб витримати тиск багатої начинки. Сир потрібен молодий, а яйця кладуться, вже зварені круто

Різдво для грузинів, як і для нас, – сімейне свято. А коли сім'я збирається разом, на стіл ставиться дуже багато різної їжі. Наприклад, ситне оджахурі з картоплі та свинини.

Але є особливі пиріжки – гвезелі. Їх завжди готують на Різдво гурійці – це етнічний народ Грузії.

Різдвяні пиріжки гвезелі / Фото: zernograd.com

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Випікаються вони з дріжджового тіста у формі півмісяця. Усередині – багато молодого сиру та половинки вареного яйця.

У начинці можливо ще й монетка або квасолина. Якщо вам дістанеться такий гвезелі – чекайте на щасливий рік.

На сайті Zernograd.com рекомендують варити яйця для начинки трохи більше 10 хвилин, щоб жовток залишався яскраво-жовтим і не потемнів.

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Різдвяні пиріжки гвезелі

Інгредієнти:

  • 600 г борошно пшеничне;
  • 0,5 ч. л. дріжджі;
  • 300 мл молоко;
  • 25 мл олія;
  • по 0,5 ч. л. сіль, цукор;
  • 1 шт. яйце.

Для начинки:

  • 500 г сир молодий;
  • яйце;
  • 1 шт. жовток.

Як приготувати:

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  1. Для тіста в теплому молоці розчинити дріжджі та цукор. У борошні зробити поглиблення, додати сіль. Влити молоко, олію, додати яйце і замісити тісто. Залишити підходити до однієї години під плівкою. Об'єм тіста збільшиться у 2-3 рази.
  2. Розділити тісто на частини, дати відлежатися 10-15 хвилин перед формуванням гвезелі.
  3. Для начинки яйця зварити круто, натерти сир на великій тертці.
  4. Розкочати круглі коржики завтовшки 3-5 мм. На одну половину викласти сир та половинки яєць. Прикрити другою половиною тіста, ретельно скріпити краї. Надати форму півмісяця. Викласти на присипане борошном деко. Змастити жовтком.
  5. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці на середньому рівні близько 15 хвилин до золотавого кольору.