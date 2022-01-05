Пиріжки гвезелі з сиром та вареним яйцем – їх їдять грузини на Різдво

Різдво для грузинів, як і для нас, – сімейне свято. А коли сім'я збирається разом, на стіл ставиться дуже багато різної їжі. Наприклад, ситне оджахурі з картоплі та свинини.
Але є особливі пиріжки – гвезелі. Їх завжди готують на Різдво гурійці – це етнічний народ Грузії.
Різдвяні пиріжки гвезелі / Фото: zernograd.com
Випікаються вони з дріжджового тіста у формі півмісяця. Усередині – багато молодого сиру та половинки вареного яйця.
У начинці можливо ще й монетка або квасолина. Якщо вам дістанеться такий гвезелі – чекайте на щасливий рік.
На сайті Zernograd.com рекомендують варити яйця для начинки трохи більше 10 хвилин, щоб жовток залишався яскраво-жовтим і не потемнів.
Різдвяні пиріжки гвезелі
Інгредієнти:
- 600 г борошно пшеничне;
- 0,5 ч. л. дріжджі;
- 300 мл молоко;
- 25 мл олія;
- по 0,5 ч. л. сіль, цукор;
- 1 шт. яйце.
Для начинки:
- 500 г сир молодий;
- яйце;
- 1 шт. жовток.
Як приготувати:
- Для тіста в теплому молоці розчинити дріжджі та цукор. У борошні зробити поглиблення, додати сіль. Влити молоко, олію, додати яйце і замісити тісто. Залишити підходити до однієї години під плівкою. Об'єм тіста збільшиться у 2-3 рази.
- Розділити тісто на частини, дати відлежатися 10-15 хвилин перед формуванням гвезелі.
- Для начинки яйця зварити круто, натерти сир на великій тертці.
- Розкочати круглі коржики завтовшки 3-5 мм. На одну половину викласти сир та половинки яєць. Прикрити другою половиною тіста, ретельно скріпити краї. Надати форму півмісяця. Викласти на присипане борошном деко. Змастити жовтком.
- Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці на середньому рівні близько 15 хвилин до золотавого кольору.