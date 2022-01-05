Пиріжки гвезелі з сиром та вареним яйцем – їх їдять грузини на Різдво

Різдво для грузинів, як і для нас, – сімейне свято. А коли сім'я збирається разом, на стіл ставиться дуже багато різної їжі. Наприклад, ситне оджахурі з картоплі та свинини.

Але є особливі пиріжки – гвезелі. Їх завжди готують на Різдво гурійці – це етнічний народ Грузії.

Різдвяні пиріжки гвезелі / Фото: zernograd.com

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Випікаються вони з дріжджового тіста у формі півмісяця. Усередині – багато молодого сиру та половинки вареного яйця.

У начинці можливо ще й монетка або квасолина. Якщо вам дістанеться такий гвезелі – чекайте на щасливий рік.

На сайті Zernograd.com рекомендують варити яйця для начинки трохи більше 10 хвилин, щоб жовток залишався яскраво-жовтим і не потемнів.

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Різдвяні пиріжки гвезелі

Інгредієнти:

600 г борошно пшеничне;

0,5 ч. л. дріжджі;

300 мл молоко;

25 мл олія;

по 0,5 ч. л. сіль, цукор;

1 шт. яйце.

Для начинки:

500 г сир молодий;

яйце;

1 шт. жовток.

Як приготувати:

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