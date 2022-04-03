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Пирожки с начинкой из фарша – вместо теста используем вареный рис

Ирина Маслова
3 апреля, 13:03
В рис мука не нужна, он будет скрепляться яйцами и растопленным сливочным маслом. Фарш для начинки может быть любым

Пирожки бывают духовыми, жареными на сковороде, ленивыми, для которых не нужна формовка, а бывают без муки.

То есть тесто замешивается на вареном рисе, в который добавляются яйца, топленое сливочное масло и специи.

Рисовые пирожки с мясной начинкой / Фото: SUPER KELINCHAK

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Формировать их можно руками или с помощью пищевой пленки.

Перед тем, как они попадут на разогретое растительное масло, их нужно опустить в яйца и обвалять в муке и сухарях.

Рецепт с канала SUPER KELINCHAK.

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Рисовые пирожки с фаршем

Ингредиенты:

  • рис – 400;
  • яйца – 3 шт.;
  • сливочное масло – 50 г;
  • соль, перец.

Для начинки:

  • фарш – 300 г;
  • лук – 2 шт.;
  • соль, перец и специи – по вкусу.

Для панировки:

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  • яйца – 3 шт.;
  • мука;
  • панировочные сухари;
  • соль.

На Мальте очень любят хрустящие пирожки пастицци. Об их особенностях и как их сделать – читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Промытый рис залить водой, добавить соль и варить до готовности на среднем огне.
  2. Дать слегка остыть, влить растопленное сливочное масло, добавить яйца и перемешать до однородности.
  3. Лук нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить фарш, соль, перец и специи, обжарить до готовности.
  4. Взять небольшую пиалу, застелить пищевой пленкой и выложить ложку риса. Сделать углубление и выложить ложку фарша. С помощью пленки сформировать пирожок. Должно получится 11 штук.
  5. Три яйца взбить с солью и перцем. Каждый пирожок обвалять в муке, затем окунуть в яйца и обвалять в сухарях.
  6. Обжарить на разогретом растительном масле по 3-5 минут с каждой стороны. Выложить на салфетку.

Как формировать рисовые пирожки смотрите в видео.