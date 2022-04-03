Пирожки с начинкой из фарша – вместо теста используем вареный рис

Пирожки бывают духовыми, жареными на сковороде, ленивыми, для которых не нужна формовка, а бывают без муки.
То есть тесто замешивается на вареном рисе, в который добавляются яйца, топленое сливочное масло и специи.
Рисовые пирожки с мясной начинкой / Фото: SUPER KELINCHAK
Формировать их можно руками или с помощью пищевой пленки.
Перед тем, как они попадут на разогретое растительное масло, их нужно опустить в яйца и обвалять в муке и сухарях.
Рецепт с канала SUPER KELINCHAK.
Рисовые пирожки с фаршем
Ингредиенты:
- рис – 400;
- яйца – 3 шт.;
- сливочное масло – 50 г;
- соль, перец.
Для начинки:
- фарш – 300 г;
- лук – 2 шт.;
- соль, перец и специи – по вкусу.
Для панировки:
- яйца – 3 шт.;
- мука;
- панировочные сухари;
- соль.
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Как приготовить:
- Промытый рис залить водой, добавить соль и варить до готовности на среднем огне.
- Дать слегка остыть, влить растопленное сливочное масло, добавить яйца и перемешать до однородности.
- Лук нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить фарш, соль, перец и специи, обжарить до готовности.
- Взять небольшую пиалу, застелить пищевой пленкой и выложить ложку риса. Сделать углубление и выложить ложку фарша. С помощью пленки сформировать пирожок. Должно получится 11 штук.
- Три яйца взбить с солью и перцем. Каждый пирожок обвалять в муке, затем окунуть в яйца и обвалять в сухарях.
- Обжарить на разогретом растительном масле по 3-5 минут с каждой стороны. Выложить на салфетку.
Как формировать рисовые пирожки смотрите в видео.