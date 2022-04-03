Пиріжки з начинкою з фаршу – замість тіста використовуємо варений рис

Пиріжки бувають духовими, смаженими на сковороді, лінивими, для яких не потрібне формування, а бувають без борошна.
Тобто тісто замішується на вареному рисі, в який додаються яйця, топлене вершкове масло та спеції.
Рисові пиріжки з м'ясною начинкою / Фото: SUPER KELINCHAK
Формувати їх можна руками або за допомогою харчової плівки.
Перед тим, як вони потраплять на розігріту олію, їх потрібно опустити в яйця та обваляти в борошні та сухарях.
Рецепт з каналу SUPER KELINCHAK.
Рисові пиріжки з фаршем
Інгредієнти:
- рис – 400;
- яйця – 3 шт.;
- вершкове масло – 50 г;
- сіль, перець.
Для начинки:
- фарш – 300 г;
- цибуля – 2 шт.;
- сіль, перець та спеції – за смаком.
Для панірування:
- яйця – 3 шт.;
- борошно;
- панірувальні сухарі;
- сіль.
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Як приготувати:
- Промитий рис залити водою, додати сіль та варити до готовності на середньому вогні.
- Дати злегка охолонути, влити розтоплене вершкове масло, додати яйця і перемішати до однорідності.
- Цибулю нарізати і обсмажити на олії до золотавого кольору. Додати фарш, сіль, перець та спеції, обсмажити до готовності.
- Взяти невелику піалу, застелити харчовою плівкою та викласти ложку рису. Зробити заглиблення та викласти ложку фаршу. За допомогою плівки сформувати пиріжок. Має вийти 11 штук.
- Три яйця збити із сіллю та перцем. Кожен пиріжок обваляти в борошні, потім занурити в яйця і обваляти в сухарях.
- Обсмажити на розігрітій олії по 3-5 хвилин з кожного боку. Викласти на серветку.
Як формувати рисові пиріжки дивіться у відео.