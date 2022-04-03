Пиріжки з начинкою з фаршу – замість тіста використовуємо варений рис

Пиріжки бувають духовими, смаженими на сковороді, лінивими, для яких не потрібне формування, а бувають без борошна.

Тобто тісто замішується на вареному рисі, в який додаються яйця, топлене вершкове масло та спеції.

Рисові пиріжки з м'ясною начинкою / Фото: SUPER KELINCHAK

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Формувати їх можна руками або за допомогою харчової плівки.

Перед тим, як вони потраплять на розігріту олію, їх потрібно опустити в яйця та обваляти в борошні та сухарях.

Рецепт з каналу SUPER KELINCHAK.

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Рисові пиріжки з фаршем

Інгредієнти:

рис – 400;

яйця – 3 шт.;

вершкове масло – 50 г;

сіль, перець.

Для начинки:

фарш – 300 г;

цибуля – 2 шт.;

сіль, перець та спеції – за смаком.

Для панірування:

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яйця – 3 шт.;

борошно;

панірувальні сухарі;

сіль.

На Мальті дуже люблять хрумкі пиріжки пастиці. Про їхні особливості та як їх зробити – читайте тут.

Як приготувати:

Промитий рис залити водою, додати сіль та варити до готовності на середньому вогні. Дати злегка охолонути, влити розтоплене вершкове масло, додати яйця і перемішати до однорідності. Цибулю нарізати і обсмажити на олії до золотавого кольору. Додати фарш, сіль, перець та спеції, обсмажити до готовності. Взяти невелику піалу, застелити харчовою плівкою та викласти ложку рису. Зробити заглиблення та викласти ложку фаршу. За допомогою плівки сформувати пиріжок. Має вийти 11 штук. Три яйця збити із сіллю та перцем. Кожен пиріжок обваляти в борошні, потім занурити в яйця і обваляти в сухарях. Обсмажити на розігрітій олії по 3-5 хвилин з кожного боку. Викласти на серветку.

Як формувати рисові пиріжки дивіться у відео.