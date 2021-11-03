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Пирожное "Картошка" – каким был его рецепт 70 лет назад и как приготовить сегодня

Ирина Маслова
3 ноября, 10:46
Для начала алкоголь. Он был обязателен в рецепте – коньяк, ликер или даже водка. Сливочное масло и сгущенка должны быть высшего качества

Это наверняка самое популярное лакомство, которое многим знакомо из советского детства, которое сегодня с удовольствием едят те, кто родился гораздо позже. В отличие от пирожного "Школьное", "Картошку" не только продавали поштучно в магазинах, но и подавали в ресторанах.

По сути, это пирожное было спасательным кругом для кондитерского производства тех лет и розничной торговли. Все, что не было продано или с браком, успешно перерабатывалось в ароматную и сочную "Картошку".

Пирожное "Картошка" / Фото: instagram.com/sweetpablic/

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Рецепте от sweetpablic максимально приближенный к классическому, который был опубликован в книге "Библиотека повара" в середине прошлого века.

Что было в настоящей "Картошке" по рецепту 1950-ых годов

Из удивительного – картофельный крахмал и мука. Это были составляющие для теста. То есть когда-то пирожное не готовилось из остатков любой выпечки, бисквит предлагали испечь самим.

Правда, с приметкой – если в доме оставались ванильные сухари или куски булок, их тоже можно было использовать.

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В крем шли сливочное масло, молоко, яйца, ванильная пудра эссенция, немного коньяка. Посыпалось это все какао и сахарной пудрой.

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Пирожное "Картошка" – рецепт

Ингредиентыдля бисквита:

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  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 120 г
  • Мука – 100 г
  • Крахмал – 20 г

Для крема:

  • Сахар – 110 г
  • Масло сливочное – 125 г
  • Яйцо – 1/2 шт.
  • Молоко – 75 г
  • Коньяк, ванильный сахар – по 1 ч. л.

Для обсыпки:

  • Сахарная пудра – 30 г
  • Какао-порошок – 10 г

Как приготовить:

  1. В глубокой миске взбить яйца с сахаром в легкую воздушную пышную массу. Взбивать до такого состояния, чтобы яичной массой можно было рисовать. Всыпать просеянную муку с крахмалом. Аккуратно силиконовой лопаткой вмешать муку.
  2. Готовое тесто вылить на противень, застеленный бумагой для выпечки, разровнять. Выпекать 10-12 минут при 180 градусах. Дать бисквиту подсохнуть 10 часов.
  3. Из бисквита сделать крошку (руками или блендером).
  4. Для крема в сотейник налить молоко, всыпать сахар, поставить на огонь, довести до кипения, варить молочный сироп на среднем огне 1-2 минуты, постоянно помешивая. Снять с огня.
  5. В миске взбить яйцо, влить тонкой струйкой горячий молочный сироп, непрерывно помешивая.
  6. Перелить в кастрюлю, варить до загустения, помешивая, 1-2 минуты. Остудить.
  7. Взбить сливочное масло комнатной температуры, добавляя небольшими порциями заварную основу.
  8. В готовый крем добавить коньяк, ванильный сахар.
  9. Бисквитную крошку соединить с кремом, оставить немного для украшения.
  10. Получается липкая масса, которую нужно разделить на 10 равных частей. Сформировать пирожные.
  11. Обвалять в смеси какао и сахарной пудры.
  12. Палочкой проделать отверстия, украсить кремом.
  13. Готовым пирожным дать пропитаться около 2 часов в холодильнике.