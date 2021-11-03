Пирожное "Картошка" – каким был его рецепт 70 лет назад и как приготовить сегодня

Это наверняка самое популярное лакомство, которое многим знакомо из советского детства, которое сегодня с удовольствием едят те, кто родился гораздо позже. В отличие от пирожного "Школьное", "Картошку" не только продавали поштучно в магазинах, но и подавали в ресторанах.

По сути, это пирожное было спасательным кругом для кондитерского производства тех лет и розничной торговли. Все, что не было продано или с браком, успешно перерабатывалось в ароматную и сочную "Картошку".

Пирожное "Картошка" / Фото: instagram.com/sweetpablic/

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Рецепте от sweetpablic максимально приближенный к классическому, который был опубликован в книге "Библиотека повара" в середине прошлого века.

Что было в настоящей "Картошке" по рецепту 1950-ых годов

Из удивительного – картофельный крахмал и мука. Это были составляющие для теста. То есть когда-то пирожное не готовилось из остатков любой выпечки, бисквит предлагали испечь самим.

Правда, с приметкой – если в доме оставались ванильные сухари или куски булок, их тоже можно было использовать.

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В крем шли сливочное масло, молоко, яйца, ванильная пудра эссенция, немного коньяка. Посыпалось это все какао и сахарной пудрой.

Пирожное "Картошка" – рецепт

Ингредиентыдля бисквита:

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Яйца – 4 шт.

Сахар – 120 г

Мука – 100 г

Крахмал – 20 г

Для крема:

Сахар – 110 г

Масло сливочное – 125 г

Яйцо – 1/2 шт.

Молоко – 75 г

Коньяк, ванильный сахар – по 1 ч. л.

Для обсыпки:

Сахарная пудра – 30 г

Какао-порошок – 10 г

Как приготовить: