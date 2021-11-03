Тістечко "Картопля" – яким був його рецепт 70 років тому і як приготувати сьогодні

Це безумовно найпопулярніші ласощі, які багатьом знайомі з радянського дитинства, які сьогодні із задоволенням їдять ті, хто народився набагато пізніше. На відміну від тістечка "Шкільне", "Картоплю" не тільки продавали поштучно в магазинах, а й подавали в ресторанах.

По суті, це тістечко було рятувальником кондитерського виробництва тих років та роздрібної торгівлі. Все, що не було продано або зіпсувалося, успішно перероблялося в ароматну та соковиту "Картоплю".

Тістечко "Картопля" / Фото: instagram.com/sweetpablic/

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Рецепті від sweetpablic максимально наближений до класичного, який був опублікований у книзі "Бібліотека кухаря" у середині минулого століття.

Що було в справжній "Картоплі" за рецептом 1950-х років

З дивовижного – картопляний крохмаль та борошно. Це були складові для тіста. Тобто колись тістечко не готувалося із залишків будь-якої випічки, бісквіт пропонували спекти самим.

Щоправда, з приміткою – якщо в оселі залишалися ванільні сухарі або скибки булок, їх також можна було використати.

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Для крему були потрібні вершкове масло, молоко, яйця, ванільна пудра есенція, трохи коньяку. Посипалося це все какао та цукровою пудрою.

Тістечко "Картопля" – рецепт

Інгредієнти для бісквіту:

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Яйця – 4 шт.

Цукор – 120 г

Борошно – 100 г

Крохмаль – 20 г

Для крему:

Цукор – 110 г

Олія вершкове – 125 г

Яйце – 1/2 шт.

Молоко – 75 г

Коньяк, ванільний цукор – по 1 ч. л.

Для обсипання:

Цукрова пудра – 30 г

Какао-порошок – 10 г

Як приготувати: