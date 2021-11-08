Пирожные "Персики" со сгущенкой внутри – рецепт самой красивой выпечки детства

Это очень симпатичные пирожные, и они действительно крайне похожи на обычные персики. В отличие от любимых из детства "Орешков" со сгущенкой, "Персики" крупнее и для их начинки нужно сливочное масло.
Что касается окраса, то anna105mag советует взять немного вишни и облепихи, чтобы получить розовый и желтый цвета.
Пирожные "Персики" со сгущенкой / Фото: instagram.com/malenkie_radosti_tgn/
"Персики" со сгущенкой – рецепт
Ингредиенты для теста:
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 160 г
- Масло сливочное – 60 г
- Сметана – 50 г
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- Мука – 350 г
Для начинки:
- Вареная сгущенка – 120 г
- Сливочное масло комнатной температуры – 80 г
- Вишня, облепиха – по 30 г
Как приготовить:
- Яйца комнатной температуры взбить с сахаром до белого цвета. Добавить мягкое сливочное масло, сметану, взбить до объединения и смешать с заранее просеянными сухими ингредиентами, мукой и разрыхлителем. Тесто будет слегка липким. Отправить его в холодильник на полчаса.
- Разделить тесто на 22 части и вылепить дольки "персиков". Выложить на застеленный противень и выпекать 17-20 минут при 180 градусах. Они должны быть хорошо пропеченные, но не румяные и не сухие.
- Для начинки смешать сгущенку и сливочное масло, заполнить печенье, соединить и отправить в холодильник.
- Окрасить пирожные с помощью кисточки и выложить на бумажные полотенца на несколько минут. По желанию украсить сахаром.