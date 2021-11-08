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Пирожные "Персики" со сгущенкой внутри – рецепт самой красивой выпечки детства

Ирина Маслова
8 ноября, 10:32
Единственная сложность – сделать углубления в заготовках, но это быстро. Для начинки нужны вареная сгущенка и сливочное масло. Цвет "Персикам" придаст сок вишни и облепихи

Это очень симпатичные пирожные, и они действительно крайне похожи на обычные персики. В отличие от любимых из детства "Орешков" со сгущенкой, "Персики" крупнее и для их начинки нужно сливочное масло.

Что касается окраса, то anna105mag советует взять немного вишни и облепихи, чтобы получить розовый и желтый цвета.

Пирожные "Персики" со сгущенкой / Фото: instagram.com/malenkie_radosti_tgn/

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"Персики" со сгущенкой – рецепт

Ингредиенты для теста:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 160 г
  • Масло сливочное – 60 г
  • Сметана – 50 г
  • Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • Мука – 350 г

Для начинки:

  • Вареная сгущенка – 120 г
  • Сливочное масло комнатной температуры – 80 г
  • Вишня, облепиха – по 30 г

Как приготовить:

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  1. Яйца комнатной температуры взбить с сахаром до белого цвета. Добавить мягкое сливочное масло, сметану, взбить до объединения и смешать с заранее просеянными сухими ингредиентами, мукой и разрыхлителем. Тесто будет слегка липким. Отправить его в холодильник на полчаса.
  2. Разделить тесто на 22 части и вылепить дольки "персиков". Выложить на застеленный противень и выпекать 17-20 минут при 180 градусах. Они должны быть хорошо пропеченные, но не румяные и не сухие.
  3. Для начинки смешать сгущенку и сливочное масло, заполнить печенье, соединить и отправить в холодильник.
  4. Окрасить пирожные с помощью кисточки и выложить на бумажные полотенца на несколько минут. По желанию украсить сахаром.