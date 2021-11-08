Тістечка "Персики" зі згущеним молоком усередині – рецепт найкрасивішої випічки дитинства

Це дуже симпатичні тістечка, і вони справді вкрай схожі на звичайні персики. На відміну від улюблених з дитинства "Горішків" зі згущеним молоком, "Персики" більші й для їхньої начинки потрібне вершкове масло.
Щодо забарвлення, то anna105mag радить взяти трохи вишні та обліпихи, щоб отримати рожевий та жовтий кольори.
Тістечка "Персики" зі згущеним молоком / Фото: instagram.com/malenkie_radosti_tgn/
"Персики" зі згущеним молоком – рецепт
Інгредієнти для тіста:
- Яйце – 2 шт.
- Цукор – 160 г
- Масло вершкове – 60 г
- Сметана – 50 г
- Розпушувач – 0,5 ч. л.
- Борошно – 350 г
Для начинки:
- Варене згущене молоко – 120 г
- Вершкове масло кімнатної температури – 80 г
- Вишня, обліпиха – по 30 г
Як приготувати:
- Яйця кімнатної температури збити з цукром до білого кольору. Додати м'яке вершкове масло, сметану, збити до об'єднання і змішати зі заздалегідь просіяними сухими інгредієнтами, борошном і розпушувачем. Тісто буде трохи липким. Відправити його в холодильник на пів години.
- Розділити тісто на 22 частини та виліпити часточки "персиків". Викласти на застелене деко та випікати 17-20 хвилин за 180 градусів. Вони мають бути добре пропечені, але не рум'яні та не сухі.
- Для начинки змішати згущене молоко і вершкове масло, заповнити печиво, з'єднати і відправити в холодильник.
- Пофарбувати тістечка за допомогою пензлика і викласти на паперові рушники на кілька хвилин. За бажанням прикрасити цукром.