Тістечка "Персики" зі згущеним молоком усередині – рецепт найкрасивішої випічки дитинства

Це дуже симпатичні тістечка, і вони справді вкрай схожі на звичайні персики. На відміну від улюблених з дитинства "Горішків" зі згущеним молоком, "Персики" більші й для їхньої начинки потрібне вершкове масло.

Щодо забарвлення, то anna105mag радить взяти трохи вишні та обліпихи, щоб отримати рожевий та жовтий кольори.

Тістечка "Персики" зі згущеним молоком / Фото: instagram.com/malenkie_radosti_tgn/

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"Персики" зі згущеним молоком – рецепт

Інгредієнти для тіста:

Яйце – 2 шт.

Цукор – 160 г

Масло вершкове – 60 г

Сметана – 50 г

Розпушувач – 0,5 ч. л.

Борошно – 350 г

Для начинки:

Варене згущене молоко – 120 г

Вершкове масло кімнатної температури – 80 г

Вишня, обліпиха – по 30 г

Як приготувати:

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