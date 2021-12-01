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Полосатые блины к завтраку – ничего сложного, разве что нужно немного какао

Ирина Маслова
1 декабря, 07:01
Нужно замесить тесто для блинов, отлить немного, добавить какао и поместить в кондитерский шприц или бутылочку с тонким отверстием. Узор наносится после того, как тесто растеклось по сковороде

Красивых подач наших любимых блинов немало. Это и запеканки с самыми разными начинками, и блинные "улитки".

А вот полосатым блинам не нужны никакие начинки, они сами по себе очень симпатичные. Рисунок можно делать в виде зигзагов, спирали или обычных полосок.

Полосатые блины или блины "Зебра" / Фото: instagram.com/zara.22_99

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Автор рецепта dasha654 советует подавать блины со сгущенкой, творогом, бананами или ягодами.

Полосатые блины или блины "Зебра"

Ингредиенты:

  • Мука – 180 г
  • Молоко – 250 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Соль, сода – по 1/3 ч. л.
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Какао – 1 ч. л.

Как приготовить:

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  1. Яйца соединить с сахаром и солью. Смешать миксером до полного растворения сахара и соли. Добавить молоко, перемешать.
  2. Отдельно соединить соду с мукой и постепенно добавить к яично-молочной смеси. Перемешать до исчезновения комочков. Добавить растительное масло.
  3. Взять 1/3 кружки теста и добавить в него какао.
  4. На разогретую сковороду, смазанную маслом, вылить тесто для первого блина. Как только тесто растеклось по сковороде, с помощью кондитерского шприца или бутылочки с маленьким отверстием налить по кругу шоколадную смесь.
  5. Дальше выпекать как обычно.