Полосатые блины к завтраку – ничего сложного, разве что нужно немного какао

Красивых подач наших любимых блинов немало. Это и запеканки с самыми разными начинками, и блинные "улитки".

А вот полосатым блинам не нужны никакие начинки, они сами по себе очень симпатичные. Рисунок можно делать в виде зигзагов, спирали или обычных полосок.

Полосатые блины или блины "Зебра" / Фото: instagram.com/zara.22_99

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Автор рецепта dasha654 советует подавать блины со сгущенкой, творогом, бананами или ягодами.

Полосатые блины или блины "Зебра"

Ингредиенты:

Мука – 180 г

Молоко – 250 мл

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Соль, сода – по 1/3 ч. л.

Масло растительное – 1 ст. л.

Какао – 1 ч. л.

Как приготовить:

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