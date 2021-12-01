Смугасті млинці до сніданку – нічого складного, хіба що треба трохи какао

Гарних подач наших улюблених млинців чимало. Це і запіканки з різними начинками, і млинцеві "равлики".

А от смугастим млинцям не потрібні ніякі начинки, вони самі по собі дуже симпатичні. Малюнок можна робити у вигляді зигзагів, спіралі або звичайних смужок.

Смугасті млинці або млинці "Зебра" / Фото: instagram.com/zara.22_99

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Авторка рецепта dasha654 радить подавати млинці зі згущеним молоком, сиром, бананами або ягодами.

Смугасті млинці або млинці "Зебра"

Інгредієнти:

Борошно – 180 г

Молоко – 250 мл

Яйце – 1 шт.

Цукор – 2 ст. л.

Сіль, сода – по 1/3 ч. л.

Олія – 1 ст. л.

Какао – 1 ч. л.

Як приготувати:

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