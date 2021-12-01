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Смугасті млинці до сніданку – нічого складного, хіба що треба трохи какао

Ірина Маслова
1 грудня, 07:01
Потрібно замісити тісто для млинців, відлити трохи, додати какао і помістити в кондитерський шприц або пляшечку з тонким отвором. Візерунок наноситься після того, як тісто розтеклося по сковороді

Гарних подач наших улюблених млинців чимало. Це і запіканки з різними начинками, і млинцеві "равлики".

А от смугастим млинцям не потрібні ніякі начинки, вони самі по собі дуже симпатичні. Малюнок можна робити у вигляді зигзагів, спіралі або звичайних смужок.

Смугасті млинці або млинці "Зебра" / Фото: instagram.com/zara.22_99

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Авторка рецепта dasha654 радить подавати млинці зі згущеним молоком, сиром, бананами або ягодами.

Смугасті млинці або млинці "Зебра"

Інгредієнти:

  • Борошно – 180 г
  • Молоко – 250 мл
  • Яйце – 1 шт.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Сіль, сода – по 1/3 ч. л.
  • Олія – 1 ст. л.
  • Какао – 1 ч. л.

Як приготувати:

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  1. Яйця з'єднати з цукром та сіллю. Змішати міксером до повного розчинення цукру та солі. Додати молоко, перемішати.
  2. Окремо з'єднати соду з борошном і поступово додати до яєчно-молочної суміші. Перемішати до зникнення грудочок. Додати олію.
  3. Взяти 1/3 чашки тіста і додати до нього какао.
  4. На розігріту сковороду, змащену олією, вилити тісто для першого млинця. Щойно тісто розтечеться по сковороді, за допомогою кондитерського шприца або пляшечки з маленьким отвором налити по колу шоколадну суміш.
  5. Далі випікати як зазвичай.