Смугасті млинці до сніданку – нічого складного, хіба що треба трохи какао

Гарних подач наших улюблених млинців чимало. Це і запіканки з різними начинками, і млинцеві "равлики".
А от смугастим млинцям не потрібні ніякі начинки, вони самі по собі дуже симпатичні. Малюнок можна робити у вигляді зигзагів, спіралі або звичайних смужок.
Смугасті млинці або млинці "Зебра" / Фото: instagram.com/zara.22_99
Авторка рецепта dasha654 радить подавати млинці зі згущеним молоком, сиром, бананами або ягодами.
Смугасті млинці або млинці "Зебра"
Інгредієнти:
- Борошно – 180 г
- Молоко – 250 мл
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 2 ст. л.
- Сіль, сода – по 1/3 ч. л.
- Олія – 1 ст. л.
- Какао – 1 ч. л.
Як приготувати:
- Яйця з'єднати з цукром та сіллю. Змішати міксером до повного розчинення цукру та солі. Додати молоко, перемішати.
- Окремо з'єднати соду з борошном і поступово додати до яєчно-молочної суміші. Перемішати до зникнення грудочок. Додати олію.
- Взяти 1/3 чашки тіста і додати до нього какао.
- На розігріту сковороду, змащену олією, вилити тісто для першого млинця. Щойно тісто розтечеться по сковороді, за допомогою кондитерського шприца або пляшечки з маленьким отвором налити по колу шоколадну суміш.
- Далі випікати як зазвичай.