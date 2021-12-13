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Салат на Новый год с горбушей – готовится порционно, накрывается соленой рыбой

Ирина Маслова
13 декабря, 17:40
Порционный он, потому что формируется с помощью пиал, а потом выкладывается в порционную тарелку. Под слайсами из слабосоленого лосося или форели творожный сыр с горбушей и свежим огурцом

Консервированная горбуша – частая гостья в праздничных салатах, в нашем случае – в новогодних.

Если ее соединить с творожным сыром, добавить яйца и свежий огурец, то получится этот интересный салат.

Салат из горбуши и творожного сыра на Новый год / Фото: Алена Митрофанова

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Интересный он вдвойне, потому что подается порционно. Формировать его нужно в пиалах, а потом перекладывать на тарелки. Сверху салат накрывается слабосоленой рыбой.

Фудблогер Алена Митрофанова рекомендует брать максимально плотный творожный сыр, чтобы салату было легко держать форму.

Порционный салат из горбуши и творожного сыра

Ингредиенты:

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  • 3 яйца;
  • 1 огурец (120 г);
  • половина красной луковицы;
  • 200 г творожного сыра;
  • банка консервированной горбуши;
  • 200 г слабосоленой красной рыбы;
  • соль, перец, укроп.

Как приготовить:

  1. Яйца и огурец нарезать мелким кубиком. Лук измельчить.
  2. К творожному сыру добавить консервированную горбушу, предварительно слив сок и убрав крупные кости. Смешать вилкой до однородности.
  3. Добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Посолить и поперчить.
  4. Пиалы застелить пищевой пленкой, предварительно смазав растительным маслом. На дно пиалы выложить тонко нарезанный слабосоленый лосось. Сверху – салат.
  5. Утрамбовать, разровнять и отправить в холодильник на 2 часа.
  6. Перевернуть пиалы на порционную тарелку, убрать пленку и украсить укропом.