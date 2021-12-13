Салат на Новий рік з горбушею – готується порційно, накривається солоною рибою

Консервована горбуша – часта гостя у святкових салатах, у нашому випадку – у новорічних.

Якщо її з'єднати з вершковим сиром, додати яйця та свіжий огірок, то вийде цей цікавий салат.

Салат з горбуші та вершкового сиру на Новий рік / Фото: Алена Митрофанова

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Цікавий він подвійно, бо подається порційно. Формувати його треба у піалах, а потім перекладати на тарілки. Зверху салат накривається слабосолоною рибою.

Фудблогерка Альона Митрофанова рекомендує брати максимально щільний вершковий сир, щоб салату було легко тримати форму.

Порційний салат з горбуші та вершкового сиру

Інгредієнти:

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3 яйця;

1 огірок (120 г);

половина червоної цибулини;

200 г вершкового сиру;

бляшанка консервованої горбуші;

200 г слабосолоної червоної риби;

сіль, перець, кріп.

Як приготувати: