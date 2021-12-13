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Салат на Новий рік з горбушею – готується порційно, накривається солоною рибою

Ірина Маслова
13 грудня, 17:40
Порційний він, бо формується за допомогою піал, а потім викладається в порційну тарілку. Під слайсами зі слабосолоного лосося або форелі вершковий сир з горбушею та свіжим огірком

Консервована горбуша – часта гостя у святкових салатах, у нашому випадку – у новорічних.

Якщо її з'єднати з вершковим сиром, додати яйця та свіжий огірок, то вийде цей цікавий салат.

Салат з горбуші та вершкового сиру на Новий рік / Фото: Алена Митрофанова

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Цікавий він подвійно, бо подається порційно. Формувати його треба у піалах, а потім перекладати на тарілки. Зверху салат накривається слабосолоною рибою.

Фудблогерка Альона Митрофанова рекомендує брати максимально щільний вершковий сир, щоб салату було легко тримати форму.

Порційний салат з горбуші та вершкового сиру

Інгредієнти:

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  • 3 яйця;
  • 1 огірок (120 г);
  • половина червоної цибулини;
  • 200 г вершкового сиру;
  • бляшанка консервованої горбуші;
  • 200 г слабосолоної червоної риби;
  • сіль, перець, кріп.

Як приготувати:

  1. Яйця та огірок нарізати дрібним кубиком. Цибулю подрібнити.
  2. До сиру додати консервовану горбушу, попередньо зливши сік і прибравши великі кістки. Змішати виделкою до однорідності.
  3. Додати решту інгредієнтів і добре перемішати. Посолити та поперчити.
  4. Піали застелити харчовою плівкою, попередньо змастивши олією. На дно піали викласти тонко нарізаний слабосолоний лосось. Зверху – салат.
  5. Утрамбувати, розрівняти та відправити в холодильник на 2 години.
  6. Перевернути піали на порційну тарілку, прибрати плівку та прикрасити кропом.