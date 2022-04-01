Простой и сытный завтрак – это когда яичная начинка в хрустящих конвертиках из лаваша

Чем хороши подобные завтраки, когда используется лаваш, из которого формуются конвертики с начинкой? Тем, что их можно приготовить на завтрак и брать с собой на перекус.

Начинка из яиц с зеленью – больше условная, ее можно дополнять и видоизменять. А вот кляр будет вкуснее, если добавить в него молоко ну или немного сметаны.

Конвертики из лаваша с тунцом / Фото: Depositphotos

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Рецепт нашли на канале Янчик Накормит.

Конвертики из лаваша с яичной начинкой

Конвертики из лаваша с яичной начинкой / Фото: Янчик Накормит

Ингредиенты:

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яйца вареные – 6 шт.;

разная зелень;

лаваш, соль, перец.

Для кляра:

яйца – 2 шт.;

щепотка прованских трав;

соль;

сливки или молоко – 30 г.

Из лаваша можно сделать отличный ленивый хачапури – все подробности здесь.

Как приготовить:

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