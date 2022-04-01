Простой и сытный завтрак – это когда яичная начинка в хрустящих конвертиках из лаваша

Чем хороши подобные завтраки, когда используется лаваш, из которого формуются конвертики с начинкой? Тем, что их можно приготовить на завтрак и брать с собой на перекус.
Начинка из яиц с зеленью – больше условная, ее можно дополнять и видоизменять. А вот кляр будет вкуснее, если добавить в него молоко ну или немного сметаны.
Конвертики из лаваша с тунцом / Фото: Depositphotos
Рецепт нашли на канале Янчик Накормит.
Конвертики из лаваша с яичной начинкой
Конвертики из лаваша с яичной начинкой / Фото: Янчик Накормит
Ингредиенты:
- яйца вареные – 6 шт.;
- разная зелень;
- лаваш, соль, перец.
Для кляра:
- яйца – 2 шт.;
- щепотка прованских трав;
- соль;
- сливки или молоко – 30 г.
Из лаваша можно сделать отличный ленивый хачапури – все подробности здесь.
Как приготовить:
- Яйца и лук нарезать, посолить и поперчить по вкусу. Из лаваша сформировать конвертики произвольной формы.
- Ингредиенты для кляра хорошо взбить. Обмакнуть конвертики и обжарить со всех сторон.