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Простой и сытный завтрак – это когда яичная начинка в хрустящих конвертиках из лаваша

Ирина Маслова
1 апреля, 07:05
К нарезанным яйцам нужно добавить как можно больше зелени, любой. Кляр замешивается на молоке или сливках

Чем хороши подобные завтраки, когда используется лаваш, из которого формуются конвертики с начинкой? Тем, что их можно приготовить на завтрак и брать с собой на перекус.

Начинка из яиц с зеленью – больше условная, ее можно дополнять и видоизменять. А вот кляр будет вкуснее, если добавить в него молоко ну или немного сметаны.

Конвертики из лаваша с тунцом / Фото: Depositphotos

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Рецепт нашли на канале Янчик Накормит.

Конвертики из лаваша с яичной начинкой

Конвертики из лаваша с яичной начинкой / Фото: Янчик Накормит

Ингредиенты:

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  • яйца вареные – 6 шт.;
  • разная зелень;
  • лаваш, соль, перец.

Для кляра:

  • яйца – 2 шт.;
  • щепотка прованских трав;
  • соль;
  • сливки или молоко – 30 г.

Из лаваша можно сделать отличный ленивый хачапури – все подробности здесь.

Как приготовить:

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  1. Яйца и лук нарезать, посолить и поперчить по вкусу. Из лаваша сформировать конвертики произвольной формы.
  2. Ингредиенты для кляра хорошо взбить. Обмакнуть конвертики и обжарить со всех сторон.