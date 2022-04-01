Простий і ситний сніданок – це коли яєчна начинка в хрустких конвертиках з лаваша

Чим хороші подібні сніданки, коли використовується лаваш, з якого формуються конвертики з начинкою? Тим, що їх можна приготувати на сніданок і брати на перекус.

Начинка з яєць із зеленню – більше умовна, її можна доповнювати та видозмінювати. А от кляр буде смачніше, якщо додати до нього молоко або трохи сметани.

Конвертики з лаваша з тунцем / Фото: Depositphotos

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Рецепт знайшли на каналі Янчик Нагодує.

Конвертики з лаваша з яєчною начинкою

Конвертики з лаваша з яєчною начинкою / Фото: Янчик Накормит

Інгредієнти:

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яйця варені – 6 шт.;

різна зелень;

лаваш, сіль, перець.

Для кляра:

яйця – 2 шт.;

дрібка прованських трав;

сіль;

вершки або молоко – 30 г.

З лаваша можна зробити чудовий лінивий хачапурі – всі подробиці тут.

Як приготувати:

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