Простий і ситний сніданок – це коли яєчна начинка в хрустких конвертиках з лаваша

Чим хороші подібні сніданки, коли використовується лаваш, з якого формуються конвертики з начинкою? Тим, що їх можна приготувати на сніданок і брати на перекус.
Начинка з яєць із зеленню – більше умовна, її можна доповнювати та видозмінювати. А от кляр буде смачніше, якщо додати до нього молоко або трохи сметани.
Конвертики з лаваша з тунцем / Фото: Depositphotos
Рецепт знайшли на каналі Янчик Нагодує.
Конвертики з лаваша з яєчною начинкою
Конвертики з лаваша з яєчною начинкою / Фото: Янчик Накормит
Інгредієнти:
- яйця варені – 6 шт.;
- різна зелень;
- лаваш, сіль, перець.
Для кляра:
- яйця – 2 шт.;
- дрібка прованських трав;
- сіль;
- вершки або молоко – 30 г.
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Як приготувати:
- Яйця та цибулю нарізати, посолити та поперчити за смаком. З лаваша сформувати конвертики довільної форми.
- Інгредієнти для кляру добре збити. Обмакнуть конвертики та обсмажити з усіх боків.