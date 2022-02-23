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Хвилинний сніданок – потрібен лаваш, яйця та трохи твердого сиру

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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23 лютого, 07:02
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Лаваш ріжеться на прямокутники і вирушає на сковороду. Потім на нього потрібно розподілити яйце, трохи тертого сиру та обсмажити
Лаваш на сніданок
Лаваш на сніданок / Фото: instagram.com/food_pp_club

Обсмажений на олії або вершковому маслі лаваш та ще й з начинкою – це завжди має апетитний вигляд. Можна зробити великий коржик або практично пиріг, а можна щось на зразок пиріжків.

Яйця та сир виступають у ролі начинки, обов'язково варто додати до неї трохи свіжої зелені.

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Рецепт взяли у каналу Альона Митрофанова.

Хвилинний сніданок з лаваша, яєць та сиру

Хвилинний сніданок з лаваша, яєць та сиру
Хвилинний сніданок з лаваша, яєць та сиру / Фото: Алена Митрофанова

Інгредієнти на чотири порції:

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  • 4 яйця;
  • 80-100 г сиру;
  • сіль, перець;
  • тонкий лаваш (4 прямокутники 25х15 см).

Ще в лаваші можна посмажити яйця з помідорами та сиром. Як це зробити, дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

  1. Лаваш нарізати ножицями на прямокутники. Викласти в сковороду з олією.
  2. Зверху розбити яйце. Виделкою розподілити білок по всій поверхні. Посолити, поперчити. Натерти трохи твердого сиру.
  3. Загорнути з обох боків і обсмажити впродовж кількох хвилин.

Як сформувати цей хвилинний сніданок на сковороді, дивіться у відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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