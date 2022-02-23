Хвилинний сніданок – потрібен лаваш, яйця та трохи твердого сиру

Обсмажений на олії або вершковому маслі лаваш та ще й з начинкою – це завжди має апетитний вигляд. Можна зробити великий коржик або практично пиріг, а можна щось на зразок пиріжків.
Яйця та сир виступають у ролі начинки, обов'язково варто додати до неї трохи свіжої зелені.
Рецепт взяли у каналу Альона Митрофанова.
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Хвилинний сніданок з лаваша, яєць та сиру
Інгредієнти на чотири порції:
- 4 яйця;
- 80-100 г сиру;
- сіль, перець;
- тонкий лаваш (4 прямокутники 25х15 см).
Ще в лаваші можна посмажити яйця з помідорами та сиром. Як це зробити, дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Лаваш нарізати ножицями на прямокутники. Викласти в сковороду з олією.
- Зверху розбити яйце. Виделкою розподілити білок по всій поверхні. Посолити, поперчити. Натерти трохи твердого сиру.
- Загорнути з обох боків і обсмажити впродовж кількох хвилин.
Як сформувати цей хвилинний сніданок на сковороді, дивіться у відео.