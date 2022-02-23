Минутный завтрак – нужен лаваш, яйца и немного твердого сыра

Обжаренный на растительном масле или сливочном лаваш да еще и с начинкой – это всегда выглядит аппетитно. Можно сделать большую лепешку или практически пирог, а можно что-то наподобие пирожков.
Яйца и сыр выступают в качестве начинки, обязательно стоит добавить в нее немного свежей зелени.
Рецепт взяли у канала Алена Митрофанова.
Далее по теме
Минутный завтрак из лаваша, яиц и сыра
Ингредиенты на четыре порции:
- 4 яйца;
- 80-100 г сыра;
- соль, перец;
- тонкий лаваш (4 прямоугольника 25х15 см).
Еще в лаваше можно пожарить яйца с помидорами и сыром. Как это сделать, узнаете здесь.
Как приготовить:
- Лаваш нарезать ножницами на прямоугольники. Выложить в сковороду с растительным маслом.
- Сверху разбить яйцо. Вилкой распределить белок по всей поверхности. Посолить, поперчить. Натереть немного твердого сыра.
- Завернуть с двух сторон и обжарить в течение нескольких минут.
Как сформировать это минутный завтрак на сковороде, смотрите в видео.