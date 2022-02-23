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Минутный завтрак – нужен лаваш, яйца и немного твердого сыра

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 февраля, 07:02
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Лаваш режется на прямоугольники и отправляется на сковороду. Потом на него нужно распределить яйцо, немного тертого сыра и обжарить
Лаваш на завтрак
Лаваш на завтрак / Фото: instagram.com/food_pp_club

Обжаренный на растительном масле или сливочном лаваш да еще и с начинкой – это всегда выглядит аппетитно. Можно сделать большую лепешку или практически пирог, а можно что-то наподобие пирожков.

Яйца и сыр выступают в качестве начинки, обязательно стоит добавить в нее немного свежей зелени.

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Рецепт взяли у канала Алена Митрофанова.

Минутный завтрак из лаваша, яиц и сыра

Минутный завтрак из лаваша, яиц и сыра
Минутный завтрак из лаваша, яиц и сыра / Фото: Алена Митрофанова

Ингредиенты на четыре порции:

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  • 4 яйца;
  • 80-100 г сыра;
  • соль, перец;
  • тонкий лаваш (4 прямоугольника 25х15 см).

Еще в лаваше можно пожарить яйца с помидорами и сыром. Как это сделать, узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Лаваш нарезать ножницами на прямоугольники. Выложить в сковороду с растительным маслом.
  2. Сверху разбить яйцо. Вилкой распределить белок по всей поверхности. Посолить, поперчить. Натереть немного твердого сыра.
  3. Завернуть с двух сторон и обжарить в течение нескольких минут.

Как сформировать это минутный завтрак на сковороде, смотрите в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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