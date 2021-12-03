Завтрак в лаваше – в нем жарятся яйца вместе с помидорами и сыром

Найти страну, где бы не было своей личной яичницы, – невозможно. Во Франции ее запекают с ветчиной, а в Грузии добавляют грецкие орехи.
Этот вариант больше подходит для тех, кто придерживается правильного питания. Можно сделать такой завтрак более насыщенным, добавив к помидорам и сыру отварную курицу.
В рецепте от dietilogsistema_poxedeniya2021 нет конкретного количества продуктов, это все должно происходить интуитивно.
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Яйца с сыром и помидорами в лаваше
Ингредиенты:
- Лаваш
- Помидоры
- Зеленый лук
- Сыр твердый⠀
- Яйца
- Соль, специи – по вкусу
Как приготовить:
- Лаваш смочить водой. Разогреть сковороду. Вырезать круг.
- Выложить на сковороду, посыпать тертым сыром, зеленым луком и выложить помидоры.
- Разбить яйца, сложить лаваш.
- Обжарить под крышкой до румяности.
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