Завтрак в лаваше – в нем жарятся яйца вместе с помидорами и сыром

Состав того, что попадет в лаваш, можно менять. Если это будет отварная курица, то так сытнее. Когда лаваш попадет на сковороду, его не нужно скручивать, а придать форму конверта

Яичница с сыром и помидорами в лаваше / Фото: instagram.com/dietilogsistema_poxedeniya2021/

Найти страну, где бы не было своей личной яичницы, – невозможно. Во Франции ее запекают с ветчиной, а в Грузии добавляют грецкие орехи.

Этот вариант больше подходит для тех, кто придерживается правильного питания. Можно сделать такой завтрак более насыщенным, добавив к помидорам и сыру отварную курицу.

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В рецепте от dietilogsistema_poxedeniya2021 нет конкретного количества продуктов, это все должно происходить интуитивно.

Яйца с сыром и помидорами в лаваше

Ингредиенты:

Лаваш

Помидоры

Зеленый лук

Сыр твердый⠀

Яйца

Соль, специи – по вкусу

Как приготовить:

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