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Завтрак в лаваше – в нем жарятся яйца вместе с помидорами и сыром

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
3 декабря, 07:01
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Состав того, что попадет в лаваш, можно менять. Если это будет отварная курица, то так сытнее. Когда лаваш попадет на сковороду, его не нужно скручивать, а придать форму конверта
Яичница с сыром и помидорами в лаваше
Яичница с сыром и помидорами в лаваше / Фото: instagram.com/dietilogsistema_poxedeniya2021/

Найти страну, где бы не было своей личной яичницы, – невозможно. Во Франции ее запекают с ветчиной, а в Грузии добавляют грецкие орехи.

Этот вариант больше подходит для тех, кто придерживается правильного питания. Можно сделать такой завтрак более насыщенным, добавив к помидорам и сыру отварную курицу.

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В рецепте от dietilogsistema_poxedeniya2021 нет конкретного количества продуктов, это все должно происходить интуитивно.

Яйца с сыром и помидорами в лаваше

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Помидоры
  • Зеленый лук
  • Сыр твердый⠀
  • Яйца
  • Соль, специи – по вкусу

Как приготовить:

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  1. Лаваш смочить водой. Разогреть сковороду. Вырезать круг.
  2. Выложить на сковороду, посыпать тертым сыром, зеленым луком и выложить помидоры.
  3. Разбить яйца, сложить лаваш.
  4. Обжарить под крышкой до румяности.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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