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Яичница-болтунья от Гордона Рамзи, которая обеспечит вкусное утро

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
4 ноября, 07:01
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Нужны холодные яйца, немного крем-фреша и мелко нарезанное сливочное масло. Это все греется в сотейнике с постоянным помешиванием. Подавать на тосте из серого хлеба
Яичница болтунья по рецепту Гордона Рамзи
Яичница болтунья по рецепту Гордона Рамзи / Фото: Коллаж: Сегодня

По воздушности и сочности эта болтунья может посоревноваться с жареными яйцами, похожими на облако, – Орсини. Подавать яичницу на тосте из хорошего серого хлеба и по желанию со слегка обжаренными на растительном масле помидорами.

Как советует сам Гордон Рамзи, болтунью нужно постоянно помешивать и устраивать для нее перепады температуры, то есть периодически ставить на огонь и убирать, на всех этапах приготовления.

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Яичница-болтунья от Гордона Рамзи

Ингредиенты:

  • 6 холодных яиц;
  • 15 г сливочного масла;
  • 1 ч. л. крем-фреш или сливочный сыр;
  • соль, перец
  • зеленый лук.

Как приготовить:

  1. Яйца разбить в сотейник, масло мелко нарезать и добавить к яйцам.
  2. Постоянно помешивая на сильном огне, подержать 30 секунд, затем на десять секунд убрать с огня, продолжая помешивать, и снова вернуть на огонь. Повторять в течение трех минут.
  3. На последней минуте посолить и поперчить, добавить крем-фреш и перемешать.
  4. Подавать на поджаренном сером хлебе и посыпать зеленым луком.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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