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Яєчня-бовтанка від Гордона Рамзі, яка забезпечить смачний ранок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
4 листопада, 07:01
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Потрібні холодні яйця, трохи крем-фрешу та дрібно нарізане вершкове масло. Це все гріється в сотейнику з постійним помішуванням. Подавати на тості із сірого хліба
Яєчня бовтанка за рецептом Гордона Рамзі
Яєчня бовтанка за рецептом Гордона Рамзі / Фото: Колаж: Сьогодні

За легкістю і соковитістю ця бовтанка може позмагатися зі смаженими яйцями, схожими на хмару, – орсіні. Подавати цю яєчню на тості з хорошого сірого хліба і за бажанням з обсмаженими на олії помідорами.

Як радить сам Гордон Рамзі, бовтанку треба постійно помішувати і влаштовувати для неї перепади температури, тобто періодично ставити на вогонь і прибирати, на всіх етапах приготування.

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Яєчня-бовтанка від Гордона Рамзі

Інгредієнти:

  • 6 холодних яєць;
  • 15 г вершкового масла;
  • 1 ч. л. крем-фреш або вершковий сир;
  • сіль, перець
  • зелена цибуля.

Як приготувати:

  1. Яйця розбити в сотейник, масло дрібно нарізати і додати до яєць.
  2. Постійно помішуючи на сильному вогні, потримати 30 секунд, потім на десять секунд прибрати з вогню, продовжуючи помішувати, і знову повернути на вогонь. Повторювати впродовж трьох хвилин.
  3. Останньої хвилини посолити і поперчити, додати крем-фреш і перемішати.
  4. Подавати на смаженому сірому хлібі та посипати зеленою цибулею.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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