Яєчня-бовтанка від Гордона Рамзі, яка забезпечить смачний ранок

Потрібні холодні яйця, трохи крем-фрешу та дрібно нарізане вершкове масло. Це все гріється в сотейнику з постійним помішуванням. Подавати на тості із сірого хліба

Яєчня бовтанка за рецептом Гордона Рамзі / Фото: Колаж: Сьогодні

За легкістю і соковитістю ця бовтанка може позмагатися зі смаженими яйцями, схожими на хмару, – орсіні. Подавати цю яєчню на тості з хорошого сірого хліба і за бажанням з обсмаженими на олії помідорами.

Як радить сам Гордон Рамзі, бовтанку треба постійно помішувати і влаштовувати для неї перепади температури, тобто періодично ставити на вогонь і прибирати, на всіх етапах приготування.

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Яєчня-бовтанка від Гордона Рамзі

Інгредієнти:

6 холодних яєць;

15 г вершкового масла;

1 ч. л. крем-фреш або вершковий сир;

сіль, перець

зелена цибуля.

Як приготувати: