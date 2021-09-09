Яєчня менемен з Туреччини та ліниві фінські млинці – рецепти шкидкого сніданку з усього світу

Менемен в Туреччині не що інше, як "король сніданків". Насамперед сніданків для чоловіків. По суті, це яєчня з цибулею, помідорами і перцем. Дуже сильно нагадує ізраїльську шакшуку. Але додати в менемен можна м'ясо або гриби. Для ситості. Традиційно менемен з'їдається за допомогою злегка підсмаженого хліба замість виделки. Ну а в Фінляндії є свої власні млинці. Панукаку, або в перекладі – торт на сковороді. Готуються панукаку з традиційних інгредієнтів, але є особливість – млинці не смажаться на сковороді, а запікаються в духовці. Це дуже зручно, якщо часу для сніданку у вас небагато.
Яєчня менемен
Інгредієнти
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- 3 яйця;
- 1 цибулина;
- 3 помідори;
- 3 солодких зелених перці;
- 50 г вершкового масла;
- петрушка;
- сіль, духмяний перець;
- гострий чорний перець;
- паприка.
Спосіб приготування
- Дрібно нарізати всі овочі.
- Розтопити вершкове масло і карамелізувати цибулю.
- Додати подрібнений зелений перець, трохи обсмажити. Потім всипати помідори і добре їх протушкувати, щоб томатний сік загустів.
- Наприкінці додати спеції і яйця, перемішати. Готувати під кришкою ще дві хвилини.
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Фінські млинці
Інгредієнти
- 1 л молока;
- 4 шт. яйця;
- 100 г цукру;
- 1,5 ч. л. солі;
- 400 г борошна;
- 50 г вершкового масла.
Спосіб приготування
- Збити злегка яйця з цукром, додати сіль і молоко. Всипати борошно невеликими порціями, перемішуючи.
- У готове тісто додати розтоплене масло.
- Залишити тісто настоятися, доки духовка нагрівається до 225 градусів.
- Підготувати деко з високими краями, вистелити пергамент, змастити маслом.
- Щойно духовка нагріється, перелити тісто на деко і запікати 25 хвилин.
- Подавати з джемом, шоколадом, морозивом.
І ще один цікавий рецепт млинців окономіякі, цього разу з Японії, дізнаєтеся з цього матеріалу.