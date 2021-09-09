Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Ломаченко - Коммі: онлайн бою Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💡 Заборона пакетів ⚽ Олександрія - Шахтар: онлайн

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Яєчня менемен з Туреччини та ліниві фінські млинці – рецепти шкидкого сніданку з усього світу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
9 вересня, 07:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Менемен можна сміливо порівнювати з ізраїльською шакшукою, але для останньої яйця не збиваються. Для менемена їх потрібно добре перемішати. А от фінські млинці печуться в духовці, тому вони й ліниві
Яєчня менемен
Яєчня менемен / Фото: instagram.com/kuxnya_miraa/

Менемен в Туреччині не що інше, як "король сніданків". Насамперед сніданків для чоловіків. По суті, це яєчня з цибулею, помідорами і перцем. Дуже сильно нагадує ізраїльську шакшуку. Але додати в менемен можна м'ясо або гриби. Для ситості. Традиційно менемен з'їдається за допомогою злегка підсмаженого хліба замість виделки. Ну а в Фінляндії є свої власні млинці. Панукаку, або в перекладі – торт на сковороді. Готуються панукаку з традиційних інгредієнтів, але є особливість – млинці не смажаться на сковороді, а запікаються в духовці. Це дуже зручно, якщо часу для сніданку у вас небагато.

Яєчня менемен

Турецька яєчня менемен
Турецька яєчня менемен / Фото: Depositphotos

Реклама

Інгредієнти

  • 3 яйця;
  • 1 цибулина;
  • 3 помідори;
  • 3 солодких зелених перці;
  • 50 г вершкового масла;
  • петрушка;
  • сіль, духмяний перець;
  • гострий чорний перець;
  • паприка.

Спосіб приготування

  1. Дрібно нарізати всі овочі.
  2. Розтопити вершкове масло і карамелізувати цибулю.
  3. Додати подрібнений зелений перець, трохи обсмажити. Потім всипати помідори і добре їх протушкувати, щоб томатний сік загустів.
  4. Наприкінці додати спеції і яйця, перемішати. Готувати під кришкою ще дві хвилини.

Читайте також:

Реклама

Фінські млинці

Фінські ліниві млинці
Фінські ліниві млинці / Фото: instagram.com/ubelu/

Інгредієнти

  • 1 л молока;
  • 4 шт. яйця;
  • 100 г цукру;
  • 1,5 ч. л. солі;
  • 400 г борошна;
  • 50 г вершкового масла.

Спосіб приготування

Реклама
  1. Збити злегка яйця з цукром, додати сіль і молоко. Всипати борошно невеликими порціями, перемішуючи.
  2. У готове тісто додати розтоплене масло.
  3. Залишити тісто настоятися, доки духовка нагрівається до 225 градусів.
  4. Підготувати деко з високими краями, вистелити пергамент, змастити маслом.
  5. Щойно духовка нагріється, перелити тісто на деко і запікати 25 хвилин.
  6. Подавати з джемом, шоколадом, морозивом.

І ще один цікавий рецепт млинців окономіякі, цього разу з Японії, дізнаєтеся з цього матеріалу.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти