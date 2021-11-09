Авокадо, запеченный с яйцом – рецепт идеального полезного завтрака

Нужно в авокадо подготовить место для яйца, к нему добавить бекон и тертый сыр. Запекается такой завтрак не дольше 15 минут

Авокадо, запеченный с яйцом / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Начнем с того, что вкусные яйца тоже нужно уметь приготовить, причем любым способом. В этом идеальном завтраке от goodfood.gram белок должен запечься, а желток оставаться жидким.

Тертый сыр желательно добавить, когда авокадо с яйцом побудут в горячей духовке больше пяти минут. В рецепте есть бекон, его можно заменить лососем или отварной курицей.

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Авокадо, запеченный с яйцом

Ингредиенты:

авокадо – 2 шт.;

яйца – 4 шт.;

бекон – 30 г;

соль, перец, специи, зелень;

сыр твердый.

Как приготовить: