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Авокадо, запеченный с яйцом – рецепт идеального полезного завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 ноября, 07:01
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Нужно в авокадо подготовить место для яйца, к нему добавить бекон и тертый сыр. Запекается такой завтрак не дольше 15 минут
Авокадо, запеченный с яйцом
Авокадо, запеченный с яйцом / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Начнем с того, что вкусные яйца тоже нужно уметь приготовить, причем любым способом. В этом идеальном завтраке от goodfood.gram белок должен запечься, а желток оставаться жидким.

Тертый сыр желательно добавить, когда авокадо с яйцом побудут в горячей духовке больше пяти минут. В рецепте есть бекон, его можно заменить лососем или отварной курицей.

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Авокадо, запеченный с яйцом

Ингредиенты:

  • авокадо – 2 шт.;
  • яйца – 4 шт.;
  • бекон – 30 г;
  • соль, перец, специи, зелень;
  • сыр твердый.

Как приготовить:

  1. Авокадо разрезать пополам, убрать косточку. Ложкой освободить место для яйца.
  2. Духовку разогреть до 200 градусов.
  3. В половинки авокадо разбить по яйцу, добавить соль, перец, специи. Выложить нарезанный бекон и тертый сыр.
  4. Запекать 15 минут. Белок должен запечься, а желток – оставаться жидким, так вкуснее.
  5. Украсить зеленью.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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