Авокадо, запеченный с яйцом – рецепт идеального полезного завтрака

Начнем с того, что вкусные яйца тоже нужно уметь приготовить, причем любым способом. В этом идеальном завтраке от goodfood.gram белок должен запечься, а желток оставаться жидким.
Тертый сыр желательно добавить, когда авокадо с яйцом побудут в горячей духовке больше пяти минут. В рецепте есть бекон, его можно заменить лососем или отварной курицей.
Авокадо, запеченный с яйцом
Ингредиенты:
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- авокадо – 2 шт.;
- яйца – 4 шт.;
- бекон – 30 г;
- соль, перец, специи, зелень;
- сыр твердый.
Как приготовить:
- Авокадо разрезать пополам, убрать косточку. Ложкой освободить место для яйца.
- Духовку разогреть до 200 градусов.
- В половинки авокадо разбить по яйцу, добавить соль, перец, специи. Выложить нарезанный бекон и тертый сыр.
- Запекать 15 минут. Белок должен запечься, а желток – оставаться жидким, так вкуснее.
- Украсить зеленью.