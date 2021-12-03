Сніданок у лаваші – у ньому смажаться яйця разом з помідорами та сиром

Знайти країну, де б не було своєї особистої яєчні, – неможливо. У Франції її запікають із шинкою, а в Грузії додають волоські горіхи.
Цей варіянт більше підходить для тих, хто дотримується правильного харчування. Можна зробити такий сніданок насиченішим, додавши до помідорів та сиру відварену курку.
У рецепті від dietilogsistema_poxedeniya2021 немає конкретної кількості продуктів, це відбувається інтуїтивно.
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Яйця із сиром і помідорами в лаваші
Інгредієнти:
- Лаваш
- Помідори
- Зелена цибуля
- Сир твердий
- Яйця
- Сіль, спеції – за смаком
Як приготувати:
- Лаваш змочити водою. Розігріти сковороду. Вирізати коло.
- Викласти на сковороду, посипати тертим сиром, зеленою цибулею та викласти помідори.
- Розбити яйця, скласти лаваш.
- Обсмажити під кришкою до рум'яності.
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