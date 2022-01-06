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Лінивий хачапурі на сніданок: замість тіста – лаваш

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 січня, 07:11
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Потрібен сир і сулугуні. Вони з'єднуватимуться з яйцями та молоком, за рахунок чого лаваш добре просочиться і стане практично невидимим
Лінивий хачапурі
Лінивий хачапурі / Фото: instagram.com/iamcookru/

Що потрібно для вдалого сніданку – це швидкість приготування. Тобто те, що саме готуватиметься, поки йдуть збирання на роботу.

Тому й є рецепти з розряду "ліниві". Ми ділилися рецептом таких чебуреків. Тепер дізнаємося, як приготувати хачапурі.

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У варіянті страви від iamcookru, крім сулугуні і сиру, є зелень.

Лінивий хачапурі

Інгредієнти:

  • Лаваш – 350 г
  • Сир – 300 г
  • Сулугуні – 300 г
  • Яйце СО – 3 шт.
  • Зелень – 30 г
  • Сіль та перець – за смаком
  • Молоко – 300 г

Як приготувати:

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  1. Збийте вінчиком 3 яйця та влийте до них молоко. Додайте сир і натертий сулугуні.
  2. Покладіть нарізану зелень, сіль та перець. Перемішайте та залиште на кілька хвилин.
  3. Лаваш поділіть навпіл і викладіть внахлест. Викладіть частину сирної заливки.
  4. Решту лаваша наріжте на квадратики і укладайте шарами. Шар лаваша, шар начинки і так, доки не закінчиться лаваш.
  5. Накрийте кінцями лаваша, зверху покладіть сирну заливку.
  6. Випікайте в духовці 40-50 хвилин за 180 градусах до рум'яності.

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Ірина Маслова
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