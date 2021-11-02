Простой рецепт "Школьного" пирожного – любимой выпечки детства

Когда-то оно стоило 22 копейки и было бестселлером школьных столовых советского периода. Его так и называли – "Школьное". Ну или "полоски" с повидлом.

Именно яблочное повидло скрепляло два песочных ломтика пирожного. Самое вкусное – сахарная помадка со вкусом лимона, украшенная нитями из шоколада.

Пирожное "Школьное" - рецепт / Фото: instagram.com/sweet_foto_rnd/

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Фудблогер sweet_foto_rnd очень рекомендует подержать тесто в холодильнике перед выпеканием минимум 30 минут, так вы получите его максимально рассыпчатым.

Несмотря на простоту ингредиентов, "Школьное" получается очень вкусным и может посоревноваться с именитыми, то есть известными во многих странах пирожными.

Пирожное "Школьное"

Ингредиенты для пирожного:

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Мука – 350-380 г

Сливочное масло – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Сахарная пудра – 130 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Щепотка соли

Джем – 170 г

Для помадки:

Сахар – 250 г

Вода – 75 г

Сок лимона – 1 ч. л.

Как приготовить: