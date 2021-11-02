Простий рецепт "Шкільного" тістечка – улюбленої випічки дитинства

Колись воно коштувало 22 копійки та було бестселером шкільних їдалень радянського періоду. Його так і називали – "Шкільне". Або "смужки" з повидлом.

Саме яблучне повидло скріплювало дві пісочні скибочки тістечка. Найсмачніша – цукрова помадка зі смаком лимона, прикрашена нитками із шоколаду.

Тістечко "Шкільне" - рецепт / Фото: instagram.com/sweet_foto_rnd/

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Фудблогерка sweet_foto_rnd дуже рекомендує потримати тісто в холодильнику перед випіканням щонайменше 30 хвилин, так ви отримаєте його максимально розсипчастим.

Попри простоту інгредієнтів, "Шкільне" виходить дуже смачним і може позмагатися з відомими у багатьох країнах тістечками.

Тістечко "Шкільне"

Інгредієнти для тістечка:

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Борошно – 350-380 г

Вершкове масло – 200 г

Яйце – 1 шт.

Цукрова пудра – 130 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Дрібка солі

Джем – 170 г

Для помадки:

Цукор – 250 г

Вода – 75 г

Сік лимона – 1 ч. л.

Як приготувати: