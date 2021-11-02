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Простий рецепт "Шкільного" тістечка – улюбленої випічки дитинства

Ірина Маслова
2 листопада, 10:14
Це два пісочні коржі, які скріплюються прошарком джему, тоді яблучного повидла, і прикрашається помадкою з ароматом лимона. Попри простоту інгредієнтів, "Шкільне" було хітом серед мільйонів школярів

Колись воно коштувало 22 копійки та було бестселером шкільних їдалень радянського періоду. Його так і називали – "Шкільне". Або "смужки" з повидлом.

Саме яблучне повидло скріплювало дві пісочні скибочки тістечка. Найсмачніша – цукрова помадка зі смаком лимона, прикрашена нитками із шоколаду.

Тістечко "Шкільне" - рецепт / Фото: instagram.com/sweet_foto_rnd/

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Фудблогерка sweet_foto_rnd дуже рекомендує потримати тісто в холодильнику перед випіканням щонайменше 30 хвилин, так ви отримаєте його максимально розсипчастим.

Попри простоту інгредієнтів, "Шкільне" виходить дуже смачним і може позмагатися з відомими у багатьох країнах тістечками.

Тістечко "Шкільне"

Інгредієнти для тістечка:

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  • Борошно – 350-380 г
  • Вершкове масло – 200 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Цукрова пудра – 130 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Дрібка солі
  • Джем – 170 г

Для помадки:

  • Цукор – 250 г
  • Вода – 75 г
  • Сік лимона – 1 ч. л.

Як приготувати:

  1. Для помадки у сотейнику з'єднати цукор та воду. Довести до кипіння, додати лимонний сік і варити кілька хвилин. Швидко охолодити, помістивши сотейник у каструлю з холодною водою.
  2. Коли помадка охолоне до 50 градусів, збити міксером до загустіння. Накрити плівкою в контакт та прибрати в холодильник.
  3. Для тіста змішати розм'якшене вершкове масло, цукрову пудру, сіль, яйце кімнатної температури. Збити міксером до однорідності.
  4. Борошно просіяти з розпушувачем. Поступово ввести борошно та замісити тісто. Воно має вийти м'яким, але не липнути до рук. Прибрати в холодильник на 30-60 хвилин, розділивши його на 2 рівні частини.
  5. Розкочати кожну частину в прямокутник і випікати за температури 200 градусів 15 хвилин.
  6. Один гарячий корж змастити джемом, накрити другим коржем і дати охолонути.
  7. Довести помадку до рідкого стану в мікрохвильовій печі, додати трохи води до отримання потрібної консистенції і розподілити по коржу.
  8. Коли помадка застигне, порізати на прямокутники.