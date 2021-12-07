Провокационный салат "Любовница" – рецепт, который укрепляет чувства

В названии салата не стоит читать что-то, разрушающее семьи. Его готовили своим мужьям старательные хозяйки с целью укрепить любовь.
Об афродизиаках в то время, а салат известен более трех десятков лет, не знали. Но, вероятно, догадывались, что изюм и орехи усиливают чувства.
Салат "Любовница" / Фото: instagram.com/tvoisalat
Если вам не очень комфортно от названия, то у "Любовницы" есть еще несколько имен – "Возлюбленные", "Нежность и страсть". В любом случае салат понравится всем, кто любит вареную свеклу в разных идеальных сочетаниях.
Рецепт взят со страницы tvoisalat.
Салат "Любовница"
Ингредиенты:
- Свекла – 2 шт.
- Сыр твердый – 150 г
- Морковь – 3 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Орехи грецкие, изюм, чернослив – по горсти
- Майонез
Как приготовить:
- Свеклу, морковь отварить. Натереть на мелкой терке в отельные тарелки. Сыр натереть на мелкой терке.
- Чеснок пропустить через пресс, орехи измельчить. Изюм и чернослив по отдельности опустить в кипяток на несколько минут.
- Сборка салата: 1-ый слой – морковь перемешать с майонезом и изюмом, 2-ой слой – перемешать майонез, чеснок и сыр.
- 3-ий слой включает в себя тщательно смешанные свеклу, чернослив (порезать), орехи (измельчить) и майонез.
- Украсить по вкусу.