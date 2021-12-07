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Провокаційний салат "Коханка" – рецепт, який зміцнює почуття

Ірина Маслова
7 грудня, 18:10
А все тому, що у його складі є родзинки, чорнослив та горіхи. Нині це все називають афродизіаками. Салат був придуманий більше 30 років тому, має й інші назви – "Закохані", "Ніжність та пристрасть"

У назві салату не варто читати щось, що руйнує сім'ї. Його готували своїм чоловікам старанні господині з метою зміцнити кохання.

Про афродизіаки тоді, а салат відомий понад три десятки років, не знали. Але, мабуть, здогадувалися, що родзинки та горіхи посилюють почуття.

Салат "Коханка" / Фото: instagram.com/tvoisalat

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Якщо вам не дуже комфортно від назви, то у "Коханки" є ще кілька імен – "Закохані", "Ніжність і пристрасть". У будь-якому разі салат сподобається всім, хто любить варені буряки у різних ідеальних поєднаннях.

Рецепт взятий зі сторінки tvoisalat.

Салат "Коханка"

Інгредієнти:

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  • Буряк – 2 шт.
  • Сир твердий – 150 г
  • Морква – 3 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Горіхи волоські, родзинки, чорнослив – по жмені
  • Майонез

Як приготувати:

  1. Буряк, моркву відварити. Натерти на дрібній тертці в тарілки. Сир натерти на дрібній тертці.
  2. Часник пропустити через прес, подрібнити горіхи. Родзинки та чорнослив окремо опустити в окріп на кілька хвилин.
  3. Формування салату: 1-ий шар – моркву перемішати з майонезом та родзинками, 2-ий шар – перемішати майонез, часник та сир.
  4. Третій шар – це ретельно змішані буряки, чорнослив (нарізати), горіхи (подрібнити) і майонез.
  5. Прикрасити за смаком.