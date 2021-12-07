Провокаційний салат "Коханка" – рецепт, який зміцнює почуття

У назві салату не варто читати щось, що руйнує сім'ї. Його готували своїм чоловікам старанні господині з метою зміцнити кохання.

Про афродизіаки тоді, а салат відомий понад три десятки років, не знали. Але, мабуть, здогадувалися, що родзинки та горіхи посилюють почуття.

Салат "Коханка" / Фото: instagram.com/tvoisalat

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Якщо вам не дуже комфортно від назви, то у "Коханки" є ще кілька імен – "Закохані", "Ніжність і пристрасть". У будь-якому разі салат сподобається всім, хто любить варені буряки у різних ідеальних поєднаннях.

Рецепт взятий зі сторінки tvoisalat.

Салат "Коханка"

Інгредієнти:

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Буряк – 2 шт.

Сир твердий – 150 г

Морква – 3 шт.

Часник – 3 зуб.

Горіхи волоські, родзинки, чорнослив – по жмені

Майонез

Як приготувати: