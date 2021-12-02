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"Богатир" – рецепт збалансованого та апетитного салату з буряків

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 грудня, 17:30
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Збалансований він тому, що в ньому є корисні сухофрукти – родзинки та чорнослив, трохи горіхів та яблука. Але головне, що заправляється він грецьким йогуртом або сметаною
Салат "Богатир"
Салат "Богатир" / Фото: Коллекция Рецептов

Це не тільки салат з розряду – на кожен день і корисний, – його можна поставити і на святковий стіл. Без уваги він точно не залишиться.

Крім буряків, у ньому є кисло-солодкі яблука, трохи чорносливу та родзинок. Якщо ви плануєте схуднути до Нового року, то "Богатир" можна їсти замість вечері.

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На каналі Колекція рецептів радять варити буряк з додаванням цукру, а чорнослив залити окропом, дати постояти 10 хвилин і обсушити паперовим рушником.

Салат "Богатир"

Інгредієнти:

  • 500 г відвареного буряка;
  • 2 зубчики часнику;
  • 100 г сушеного чорносливу;
  • 250 г яблук;
  • по 50 г волоських горіхів, родзинок без кісточок;
  • 50 г нейтрального грецького йогурту.

Як приготувати:

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  1. Буряк натерти на великій тертці. До буряків натерти на дрібній тертці часник.
  2. Чорнослив нарізати тонкою соломкою. Яблука очистити та натерти на великій тертці.
  3. Волоські горіхи нарізати не дуже дрібно. І додати до інших інгредієнтів.
  4. Додати родзинки, попередньо замочені в окропі на кілька хвилин, посолити за смаком.
  5. Заправити йогуртом та перемішати.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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