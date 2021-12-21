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Раскрыт рецепт любимой рыбы Елизаветы II – это морской язык со сливочным соусом

Ирина Маслова
21 декабря, 11:18
Ничего мудреного в этом блюде нет. Разве что нужно постараться снять с рыбы кожу. Морской язык обжаривается в муке на сливочном масле и подается с отварным картофелем

Уже давно всем известно: королевская семья непритязательна к еде и ничто простое монархам не чуждо.

Принц Чарльз любит по утрам съесть сырный омлет со шпинатом. Сыр, кстати, любит местный.

Рецепт любимой рыбы Елизаветы II / Фото: Getty Images

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А вот Елизавета ІІ с удовольствием съест на обед рыбу с соусом из сливочного масла и свежей петрушкой.

Бывший королевский повар Даррен МакГрейди говорит, что королева, в отличие от своего покойного мужа, любит простую еду и ест, цитируем, чтобы жить, а не жить, чтобы есть.

Жареный морской язык – любимый рецепт Елизаветы ІІ

Ингредиенты на 4 порции:

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  • 450 г морской язык;
  • 50 г муки;
  • соль и свежемолотый черный перец;
  • 50 г несоленого сливочного масла, топленого;
  • 2 лимона, разрезанные пополам;
  • картофель.

Для соуса:

  • 100 г несоленого сливочного масла, размягченного;
  • сок половины лимона;
  • 1 ст. л. нарезанной свежей петрушки.

Как приготовить:

  1. Для соуса смешайте сливочное масло с лимонным соком и петрушкой, приправьте, затем скатайте в форме сосиски, оберните влажной пергаментной бумагой. Положите в морозилку.
  2. Очистите рыбу. Окуните хвост в кипящую воду, затем с помощью ножа соскребите от конца хвоста по направлению к голове, чтобы подцепить кожу. Удерживая рыбу, снимите всю кожу.
  3. Удалите остатки чешуи, плавники и голову. Рыбу хорошо вымойте, обсушите. Разогрейте гриль или сковороду.
  4. Приправьте муку, затем обваляйте рыбу. Стряхните излишки муки и поместите рыбу на решетку для гриля или на сковороду. Смажьте растопленным сливочным маслом и жарьте с одной стороны примерно 5-6 минут.
  5. Положите рыбу на теплые тарелки, теплым ножом нарежьте масло с петрушкой тонкими ломтиками. Уложите по 2 ломтика на каждый кусок рыбы.
  6. Подавайте с половиной лимона и отварным картофелем.