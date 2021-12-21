Раскрыт рецепт любимой рыбы Елизаветы II – это морской язык со сливочным соусом

Уже давно всем известно: королевская семья непритязательна к еде и ничто простое монархам не чуждо.
Принц Чарльз любит по утрам съесть сырный омлет со шпинатом. Сыр, кстати, любит местный.
Рецепт любимой рыбы Елизаветы II / Фото: Getty Images
А вот Елизавета ІІ с удовольствием съест на обед рыбу с соусом из сливочного масла и свежей петрушкой.
Бывший королевский повар Даррен МакГрейди говорит, что королева, в отличие от своего покойного мужа, любит простую еду и ест, цитируем, чтобы жить, а не жить, чтобы есть.
Жареный морской язык – любимый рецепт Елизаветы ІІ
Ингредиенты на 4 порции:
- 450 г морской язык;
- 50 г муки;
- соль и свежемолотый черный перец;
- 50 г несоленого сливочного масла, топленого;
- 2 лимона, разрезанные пополам;
- картофель.
Для соуса:
- 100 г несоленого сливочного масла, размягченного;
- сок половины лимона;
- 1 ст. л. нарезанной свежей петрушки.
Как приготовить:
- Для соуса смешайте сливочное масло с лимонным соком и петрушкой, приправьте, затем скатайте в форме сосиски, оберните влажной пергаментной бумагой. Положите в морозилку.
- Очистите рыбу. Окуните хвост в кипящую воду, затем с помощью ножа соскребите от конца хвоста по направлению к голове, чтобы подцепить кожу. Удерживая рыбу, снимите всю кожу.
- Удалите остатки чешуи, плавники и голову. Рыбу хорошо вымойте, обсушите. Разогрейте гриль или сковороду.
- Приправьте муку, затем обваляйте рыбу. Стряхните излишки муки и поместите рыбу на решетку для гриля или на сковороду. Смажьте растопленным сливочным маслом и жарьте с одной стороны примерно 5-6 минут.
- Положите рыбу на теплые тарелки, теплым ножом нарежьте масло с петрушкой тонкими ломтиками. Уложите по 2 ломтика на каждый кусок рыбы.
- Подавайте с половиной лимона и отварным картофелем.