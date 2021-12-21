Розкрито рецепт улюбленої риби Єлизавети II – це морський язик з вершковим соусом

Уже давно всім відомо: королівська сім'я невибаглива до їжі. Принц Чарльз любить вранці з'їсти сирний омлет зі шпинатом. Сир, до речі, любить місцевий.
А от Єлизавета ІІ охоче з'їсть на обід рибу із соусом з вершкового масла та свіжою петрушкою.
Рецепт улюбленої риби Єлизавети II / Фото: Getty Images
Колишній королівський кухар Даррен МакҐрейді каже, що королева, на відміну від свого покійного чоловіка, любить просту їжу та їсть, цитуємо, щоб жити, а не жити, щоб їсти.
Смажений морський язик – улюблений рецепт Єлизавети ІІ
Інгредієнти на 4 порції:
- 450 г морський язик;
- 50 г борошна;
- сіль та свіжомелений чорний перець;
- 50 г несолоного вершкового масла, топленого;
- 2 лимони, розрізані навпіл;
- картопля.
Для соусу:
- 100 г несолоного вершкового масла, розм'якшеного;
- сік половини лимона;
- 1 ст. л. нарізаний свіжої петрушки.
Як приготувати:
- Для соусу змішайте вершкове масло з лимонним соком і петрушкою, приправте, потім скачайте у формі сосиски, оберніть вологим пергаментним папером. Покладіть у морозилку.
- Очистіть рибу. Зануріть хвіст в окріп потім за допомогою ножа зіскребіть від кінця хвоста до голови, щоби підчепити шкіру. Утримуючи рибу, зніміть всю шкіру.
- Видаліть залишки луски, плавники та голову. Рибу добре вимийте, обсушіть. Розігрійте гриль або сковороду.
- Приправте борошно, потім обваляйте рибу. Струсіть надлишки борошна та помістіть рибу на гриль або на сковороду. Змастіть розтопленим вершковим маслом та смажте з одного боку приблизно 5-6 хвилин.
- Покладіть рибу на теплі тарілки, теплим ножем наріжте масло з петрушкою тонкими скибочками. Укладіть по 2 скибочки на кожен шматок риби.
- Подавайте з половиною лимона та відвареною картоплею.