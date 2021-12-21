Розкрито рецепт улюбленої риби Єлизавети II – це морський язик з вершковим соусом

Уже давно всім відомо: королівська сім'я невибаглива до їжі. Принц Чарльз любить вранці з'їсти сирний омлет зі шпинатом. Сир, до речі, любить місцевий.

А от Єлизавета ІІ охоче з'їсть на обід рибу із соусом з вершкового масла та свіжою петрушкою.

Рецепт улюбленої риби Єлизавети II / Фото: Getty Images

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Колишній королівський кухар Даррен МакҐрейді каже, що королева, на відміну від свого покійного чоловіка, любить просту їжу та їсть, цитуємо, щоб жити, а не жити, щоб їсти.

Смажений морський язик – улюблений рецепт Єлизавети ІІ

Інгредієнти на 4 порції:

450 г морський язик;

50 г борошна;

сіль та свіжомелений чорний перець;

50 г несолоного вершкового масла, топленого;

2 лимони, розрізані навпіл;

картопля.

Для соусу:

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100 г несолоного вершкового масла, розм'якшеного;

сік половини лимона;

1 ст. л. нарізаний свіжої петрушки.

Як приготувати: