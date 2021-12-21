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Розкрито рецепт улюбленої риби Єлизавети II – це морський язик з вершковим соусом

Ірина Маслова
21 грудня, 11:18
Нічого надзвичайного в цій страві немає. Хіба що треба постаратися зняти з риби шкіру. Морський язик обсмажується в борошні на вершковому маслі та подається з відвареною картоплею

Уже давно всім відомо: королівська сім'я невибаглива до їжі. Принц Чарльз любить вранці з'їсти сирний омлет зі шпинатом. Сир, до речі, любить місцевий.

А от Єлизавета ІІ охоче з'їсть на обід рибу із соусом з вершкового масла та свіжою петрушкою.

Рецепт улюбленої риби Єлизавети II / Фото: Getty Images

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Колишній королівський кухар Даррен МакҐрейді каже, що королева, на відміну від свого покійного чоловіка, любить просту їжу та їсть, цитуємо, щоб жити, а не жити, щоб їсти.

Смажений морський язик – улюблений рецепт Єлизавети ІІ

Інгредієнти на 4 порції:

  • 450 г морський язик;
  • 50 г борошна;
  • сіль та свіжомелений чорний перець;
  • 50 г несолоного вершкового масла, топленого;
  • 2 лимони, розрізані навпіл;
  • картопля.

Для соусу:

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  • 100 г несолоного вершкового масла, розм'якшеного;
  • сік половини лимона;
  • 1 ст. л. нарізаний свіжої петрушки.

Як приготувати:

  1. Для соусу змішайте вершкове масло з лимонним соком і петрушкою, приправте, потім скачайте у формі сосиски, оберніть вологим пергаментним папером. Покладіть у морозилку.
  2. Очистіть рибу. Зануріть хвіст в окріп потім за допомогою ножа зіскребіть від кінця хвоста до голови, щоби підчепити шкіру. Утримуючи рибу, зніміть всю шкіру.
  3. Видаліть залишки луски, плавники та голову. Рибу добре вимийте, обсушіть. Розігрійте гриль або сковороду.
  4. Приправте борошно, потім обваляйте рибу. Струсіть надлишки борошна та помістіть рибу на гриль або на сковороду. Змастіть розтопленим вершковим маслом та смажте з одного боку приблизно 5-6 хвилин.
  5. Покладіть рибу на теплі тарілки, теплим ножем наріжте масло з петрушкою тонкими скибочками. Укладіть по 2 скибочки на кожен шматок риби.
  6. Подавайте з половиною лимона та відвареною картоплею.