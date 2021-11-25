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Рецепт ананасового пирога-пудинга, где начинки в 5 раз больше, чем теста

Ирина Маслова
25 ноября, 17:00
Чтобы приготовить начинку, ананас нужно измельчить в блендере и уварить его до плотного состояния в сотейнике. Тесто будет на дне пирога и тонким пластом накрывать его сверху

Этот пирог-пудинг стоит попробовать прежде всего тем, кто никогда не использовал ананас в выпечке. Как уверяют кулинары из Vinastar Channel, он получается невероятно ароматным и нежным.

К тому же, быстро не засохнет, если держать его под пленкой в холодильнике. Для начинки нужно 500 граммов спелого сладкого ананаса. Когда будете готовить ее, а она варится в сотейнике, постоянно помешивайте массу.

Ананасовый пирог-пудинг / Фото: Vinastar Channel

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Если есть ощущение, что в рецептуре слишком много сахара, его количество можно уменьшать.

И последнее – это настоящая находка для тех, кто предпочитает в любых пирогах начинку, а не тесто.

Ананасовый пирог-пудинг

Ингредиенты:

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  • 500 г ананаса;
  • 160 г сахара;
  • 650 мл воды;
  • 150 г кукурузного крахмала;
  • 250 г универсальной муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 27 г сухого молока;
  • 90 г несоленого сливочного масла;
  • 90 мл мл воды;
  • 50 г сахара;
  • щепотка соли.

Как приготовить:

  1. Ананас очистить и нарезать на небольшие куски. Измельчить в блендере с 650 мл воды до однородной массы.
  2. Добавить сахар (160 г), взбить. Смесь перелить в сотейник и варить, постоянно помешивая, меняя огонь со среднего на медленный. Когда масса хорошо загустеет, убрать с огня и накрыть пленкой.
  3. Для теста соединить воду 90 (мл), сахар и размешать. Муку соединить с разрыхлителем и сухим молоком. Добавить масло комнатной температуры.
  4. Частями влить воду и замесить тесто. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на 15 минут.
  5. Форму смазать сливочным маслом. Тесто разделить на две части. Одна часть должна быть чуть меньше.
  6. Распределить по форме большую часть теста с бортами, выложить начинку. Раскатать вторую часть теста и накрыть начинку.
  7. Смазать яйцом и выпекать 45 минут при 170 градусах.