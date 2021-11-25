Рецепт ананасового пирога-пудинга, где начинки в 5 раз больше, чем теста

Этот пирог-пудинг стоит попробовать прежде всего тем, кто никогда не использовал ананас в выпечке. Как уверяют кулинары из Vinastar Channel, он получается невероятно ароматным и нежным.
К тому же, быстро не засохнет, если держать его под пленкой в холодильнике. Для начинки нужно 500 граммов спелого сладкого ананаса. Когда будете готовить ее, а она варится в сотейнике, постоянно помешивайте массу.
Ананасовый пирог-пудинг / Фото: Vinastar Channel
Если есть ощущение, что в рецептуре слишком много сахара, его количество можно уменьшать.
И последнее – это настоящая находка для тех, кто предпочитает в любых пирогах начинку, а не тесто.
Ананасовый пирог-пудинг
Ингредиенты:
- 500 г ананаса;
- 160 г сахара;
- 650 мл воды;
- 150 г кукурузного крахмала;
- 250 г универсальной муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 27 г сухого молока;
- 90 г несоленого сливочного масла;
- 90 мл мл воды;
- 50 г сахара;
- щепотка соли.
Как приготовить:
- Ананас очистить и нарезать на небольшие куски. Измельчить в блендере с 650 мл воды до однородной массы.
- Добавить сахар (160 г), взбить. Смесь перелить в сотейник и варить, постоянно помешивая, меняя огонь со среднего на медленный. Когда масса хорошо загустеет, убрать с огня и накрыть пленкой.
- Для теста соединить воду 90 (мл), сахар и размешать. Муку соединить с разрыхлителем и сухим молоком. Добавить масло комнатной температуры.
- Частями влить воду и замесить тесто. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на 15 минут.
- Форму смазать сливочным маслом. Тесто разделить на две части. Одна часть должна быть чуть меньше.
- Распределить по форме большую часть теста с бортами, выложить начинку. Раскатать вторую часть теста и накрыть начинку.
- Смазать яйцом и выпекать 45 минут при 170 градусах.