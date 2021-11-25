Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Рецепт ананасового пирога-пудингу, де начинки уп'ятеро більше, ніж тіста

Ірина Маслова
25 листопада, 17:00
Щоби приготувати начинку, ананас треба подрібнити у блендері та уварити його до щільного стану в сотейнику. Тісто буде на дні пирога і тонким пластом накриватиме його зверху

Цей пиріг-пудинг варто спробувати насамперед тим, хто ніколи не використав ананас у випічці. Як запевняють кулінари з Vinastar Channel, він є неймовірно ароматним та ніжним.

До того ж швидко не засохне, якщо тримати його під плівкою в холодильнику. Для начинки потрібно 500 грамів стиглого солодкого ананаса. Коли готуватимете її, а вона вариться в сотейнику, постійно помішуйте масу.

Ананасовий пиріг-пудинг / Фото: Vinastar Channel

Реклама

Якщо є відчуття, що в рецептурі дуже багато цукру, його кількість можна зменшувати.

І останнє – це справжня знахідка для тих, хто віддає перевагу в будь-яких пирогах начинці, а не тісту.

Ананасовий пиріг-пудинг

Інгредієнти:

Реклама
  • 500 г ананаса;
  • 160 г цукру;
  • 650 мл води;
  • 150 г кукурудзяного крохмалю;
  • 250 г універсального борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 27 г сухого молока;
  • 90 г несолоного вершкового масла;
  • 90 мл мл води;
  • 50 г цукру;
  • дрібка солі.

Як приготувати:

  1. Ананас очистити та нарізати на невеликі шматки. Подрібнити у блендері з 650 мл води до однорідної маси.
  2. Додати цукор (160 г), збити. Суміш перелити в сотейник і варити, постійно помішуючи, змінюючи вогонь із середнього на повільний. Коли маса добре загусне, прибрати з вогню і накрити плівкою.
  3. Для тіста з'єднати воду 90 (мл), цукор та розмішати. Борошно з'єднати з розпушувачем та сухим молоком. Додати масло кімнатної температури.
  4. Частками влити воду та замісити тісто. Загорнути у плівку та відправити в холодильник на 15 хвилин.
  5. Форму змастити вершковим маслом. Тісто поділити на дві частини. Одна частина має бути трохи меншою.
  6. Розподілити по формі більшу частину тіста з бортами, викласти начинку. Розкачати другу частину тіста й накрити начинку.
  7. Змастити яйцем і випікати 45 хвилин за 170 градусів.