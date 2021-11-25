Рецепт ананасового пирога-пудингу, де начинки уп'ятеро більше, ніж тіста

Цей пиріг-пудинг варто спробувати насамперед тим, хто ніколи не використав ананас у випічці. Як запевняють кулінари з Vinastar Channel, він є неймовірно ароматним та ніжним.
До того ж швидко не засохне, якщо тримати його під плівкою в холодильнику. Для начинки потрібно 500 грамів стиглого солодкого ананаса. Коли готуватимете її, а вона вариться в сотейнику, постійно помішуйте масу.
Ананасовий пиріг-пудинг / Фото: Vinastar Channel
Якщо є відчуття, що в рецептурі дуже багато цукру, його кількість можна зменшувати.
І останнє – це справжня знахідка для тих, хто віддає перевагу в будь-яких пирогах начинці, а не тісту.
Ананасовий пиріг-пудинг
Інгредієнти:
- 500 г ананаса;
- 160 г цукру;
- 650 мл води;
- 150 г кукурудзяного крохмалю;
- 250 г універсального борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 27 г сухого молока;
- 90 г несолоного вершкового масла;
- 90 мл мл води;
- 50 г цукру;
- дрібка солі.
Як приготувати:
- Ананас очистити та нарізати на невеликі шматки. Подрібнити у блендері з 650 мл води до однорідної маси.
- Додати цукор (160 г), збити. Суміш перелити в сотейник і варити, постійно помішуючи, змінюючи вогонь із середнього на повільний. Коли маса добре загусне, прибрати з вогню і накрити плівкою.
- Для тіста з'єднати воду 90 (мл), цукор та розмішати. Борошно з'єднати з розпушувачем та сухим молоком. Додати масло кімнатної температури.
- Частками влити воду та замісити тісто. Загорнути у плівку та відправити в холодильник на 15 хвилин.
- Форму змастити вершковим маслом. Тісто поділити на дві частини. Одна частина має бути трохи меншою.
- Розподілити по формі більшу частину тіста з бортами, викласти начинку. Розкачати другу частину тіста й накрити начинку.
- Змастити яйцем і випікати 45 хвилин за 170 градусів.