Рецепт ананасового пирога-пудингу, де начинки уп'ятеро більше, ніж тіста

Цей пиріг-пудинг варто спробувати насамперед тим, хто ніколи не використав ананас у випічці. Як запевняють кулінари з Vinastar Channel, він є неймовірно ароматним та ніжним.

До того ж швидко не засохне, якщо тримати його під плівкою в холодильнику. Для начинки потрібно 500 грамів стиглого солодкого ананаса. Коли готуватимете її, а вона вариться в сотейнику, постійно помішуйте масу.

Ананасовий пиріг-пудинг / Фото: Vinastar Channel

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Якщо є відчуття, що в рецептурі дуже багато цукру, його кількість можна зменшувати.

І останнє – це справжня знахідка для тих, хто віддає перевагу в будь-яких пирогах начинці, а не тісту.

Ананасовий пиріг-пудинг

Інгредієнти:

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500 г ананаса;

160 г цукру;

650 мл води;

150 г кукурудзяного крохмалю;

250 г універсального борошна;

1 ч. л. розпушувача;

27 г сухого молока;

90 г несолоного вершкового масла;

90 мл мл води;

50 г цукру;

дрібка солі.

Як приготувати: