Рецепт для Дев – приготовьте чечевичные фрикадельки с грибами

В то время, когда деятельным и импульсивным Овнам нужна еда, которая дает много энергии, спокойные и уравновешенные Девы предпочитают что-нибудь легкое, но питательное.
Дело в том, что эти люди очень ценят свое здоровье и с большой ответственностью относятся к тому, что едят.
Еда по гороскопу - рецепт фрикаделек для Дев / Фото: Коллаж: Сегодня, www.mashed.com, www.timesnownews.com
Чечевица – продукт полезный, богат растительным белком и очень вкусный с грибами. Подавать фрикадельки можно с соусом на основе томатной пасты и овощным салатом.
Также их можно готовить всем, кто придерживается поста, не используя при этом сыр.
Рецепт от кулинарных редакторов Мashed.com.
Чечевичные фрикадельки с грибами – рецепт для Дев
Ингредиенты:
- 1 ст. л. муки;
- 2,5 ст. л. воды;
- 400 г вареной чечевицы;
- нарезанная луковица;
- 200 г нарезанных грибов;
- итальянские травы;
- 3 ст. л. панировочных сухарей;
- 5 ст. л. тертого сыра;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- по 1 ч. л. сухого чеснока, соли;
- черный перец.
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Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Муку соедините с водой, отложите. Добавьте все остальные ингредиенты и специи, измельчите с помощью блендера.
- Сформируйте 25 штук или меньше фрикаделек.
- Обжарьте на среднем огне около 5 минут. Выложите на застеленный пергаментном противень и запекайте 25 минут.