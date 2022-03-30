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Рецепт для Дев – приготовьте чечевичные фрикадельки с грибами

Ирина Маслова
30 марта, 11:16
Чечевица может быть любая. Из специй возьмите итальянские травы и сушеный чеснок. Фрикадельки сначала обжариваются, потом запекаются

В то время, когда деятельным и импульсивным Овнам нужна еда, которая дает много энергии, спокойные и уравновешенные Девы предпочитают что-нибудь легкое, но питательное.

Дело в том, что эти люди очень ценят свое здоровье и с большой ответственностью относятся к тому, что едят.

Еда по гороскопу - рецепт фрикаделек для Дев / Фото: Коллаж: Сегодня, www.mashed.com, www.timesnownews.com

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Чечевица – продукт полезный, богат растительным белком и очень вкусный с грибами. Подавать фрикадельки можно с соусом на основе томатной пасты и овощным салатом.

Также их можно готовить всем, кто придерживается поста, не используя при этом сыр.

Рецепт от кулинарных редакторов Мashed.com.

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Чечевичные фрикадельки с грибами – рецепт для Дев

Чечевичные фрикадельки с грибами – рецепт для Дев / Фото: www.mashed.com

Ингредиенты:

  • 1 ст. л. муки;
  • 2,5 ст. л. воды;
  • 400 г вареной чечевицы;
  • нарезанная луковица;
  • 200 г нарезанных грибов;
  • итальянские травы;
  • 3 ст. л. панировочных сухарей;
  • 5 ст. л. тертого сыра;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • по 1 ч. л. сухого чеснока, соли;
  • черный перец.

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Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Муку соедините с водой, отложите. Добавьте все остальные ингредиенты и специи, измельчите с помощью блендера.
  3. Сформируйте 25 штук или меньше фрикаделек.
  4. Обжарьте на среднем огне около 5 минут. Выложите на застеленный пергаментном противень и запекайте 25 минут.