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Рецепт для постного ужина – как приготовить манты с грибами и картофелем

21 марта, 17:42
Картофель, грибы, лук и морковь обжариваются на растительном масле. Манты можно приготовить в мультиварке или на пару в кастрюле

Эти манты – отличный ужин не только для тех, кто придерживается поста, но и для всех остальных, кто предпочитает есть вечером что-то легкое, поэтому и исключает мясо.

После того, как тесто замешено, дайте ему немного отдохнуть.

Манты с грибами и картофелем / Фото: instagram.com/vegansearth

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Автор рецепта vegansearth предлагает сделать манты открытыми, но их форма произвольная и только ваш выбор.

Что касается специй для начинки, то, кроме соли и перца, можно взять гранулированный чеснок, прованские травы, немного паприки, сушеные овощи.

Манты с грибами и картофелем

Ингредиенты:

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  • мука – 3,5 стакана;
  • вода – 1 стакан;
  • картофель – 3 шт.;
  • грибы – 300 г;
  • морковь;
  • большая луковица;
  • соль и специи – по вкусу;
  • растительное масло – 2 ст. л.

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Как приготовить:

  1. Просеять муку. Стакан воды и 2 столовые ложки растительного масла влить в муку, добавить соль и замесить тесто. Оно должно быть эластичным. Дать отдохнуть.
  2. Для начинки лук, морковь тертую, картофель и грибы нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить любимые специи.
  3. Сырой картофель нарезать мелким кубиком. Все соединить и перемешать.
  4. Разделить тесто на две части. Каждую часть раскатать в колбаску. Нарезать на части и раскатать в тонкий кружок диавметром 10 на 10 см.
  5. Выложить начинку и слепить манты.
  6. Готовить в мультиварке, пароварке, на пару. Перед тем, как начинать готовить, смазать дно мант растительным маслом.