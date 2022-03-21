Рецепт для постного ужина – как приготовить манты с грибами и картофелем

Эти манты – отличный ужин не только для тех, кто придерживается поста, но и для всех остальных, кто предпочитает есть вечером что-то легкое, поэтому и исключает мясо.

После того, как тесто замешено, дайте ему немного отдохнуть.

Манты с грибами и картофелем / Фото: instagram.com/vegansearth

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Автор рецепта vegansearth предлагает сделать манты открытыми, но их форма произвольная и только ваш выбор.

Что касается специй для начинки, то, кроме соли и перца, можно взять гранулированный чеснок, прованские травы, немного паприки, сушеные овощи.

Манты с грибами и картофелем

Ингредиенты:

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мука – 3,5 стакана;

вода – 1 стакан;

картофель – 3 шт.;

грибы – 300 г;

морковь;

большая луковица;

соль и специи – по вкусу;

растительное масло – 2 ст. л.

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Как приготовить: