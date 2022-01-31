Рецепт фрикаделек "Голова льва" – любимейших китайцами на их Новый год

Продолжаем подготовку ко встрече года Тигра, который начнется 1 февраля утром. Мы делились рецептом сочной бархатной курицы, теперь узнаем, как приготовить фрикадельки "Голова льва".

Лев для китайцев – символ процветания, силы и энергии. Традиционно блюдо готовят на пару вместе с капустой, еще фрикадельки можно запечь.

Фрикадельки "Голова льва" / Фото: instagram.com/jiadai14

Реклама

Подаются с соусом на основе соевого. Но к "Головам льва" можно приготовить и имбирно-медовый, и даже сливочный соусы.

В рецепте от Аheadofthyme.com есть сладкий рисовый соус мирин (две столовых ложки), ничего страшного если его не будет в составе фрикаделек.

Фрикадельки "Голова льва" на китайский Новый год

Фрикадельки "Голова льва" / Фото: www.aheadofthyme.com

Реклама

Ингредиенты для фрикаделек:

450 г свиного фарша;

½ стакана панировочных сухарей;

2 больших яйца;

¼ стакана зеленого лука , мелко нарезанного;

2 ст. л. соевого соуса;

1 ч. л. кунжутного масла;

½ ст. л. коричневого сахара;

1 ч. л. свежего имбиря, натертого;

1 ч. л. измельченного чеснока;

1 ч. л. соли;

½ ч. л. молотого черного перца.

Для соуса:

¼ стакана соевого соуса;

¼ стакана куриного бульона;

2 ст. л. коричневого сахара;

1 ч. л. кунжутного масла;

½ ст. л. муки (или кукурузного крахмала).

Еще попробуйте самые древние паровые булочки из Китая – бао. Их рецепт найдете здесь.

Реклама

Как приготовить: