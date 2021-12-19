Рецепт картофеля "Анна", который сделает праздник на любом столе

Во Франции для этого блюда, как и для картофельных гратенов, существуют специальные двудонные формы. В процессе запекания их можно переворачивать, чтобы содержимое равномерно запеклось.
Рецепт был создан поваром Адольфом Дюглере в середине 19-го века в честь куртизанки Анны Делион – во всяком случае такая версия самая распространенная.
Картофель "Анна" - рецепт / Фото: instagram.com/dottyinthekitchen
"Анна" больше похожа на красивый пирог, который обязательно сделает праздник на любом столе.
На сайте Нerringinfurs.blogspot.com рекомендуют растопить сливочное масло на среднем огне, затем процедить через ситечко.
Картофель "Анна"
Ингредиенты:
- 1200 г картофеля;
- 110 г сливочного масла;
- 3 лука-шалота (или зеленого лука, только белые части);
- соль и молотый черный перец – по вкусу;
- мелко нарезанная петрушка.
Как приготовить:
- Масло растопить в сотейнике на среднем огне и кипятить примерно две минуты, пока пена с масла не осядет. Процедить масло через марлю или бумажное полотенце.
- Лук-шалот или зеленый лук нарезать очень тонкими кружочками.
- Картофель нарезать очень тонкими кружочками, примерно по 1 или 2 мм толщиной.
- Круглую форму для запекания хорошо смазать топленым маслом. Уложить слой картофельных кружочков внахлест. Каждый слой посолить и поперчить, полить сливочным маслом. Посыпать нарезанным луком. Так сделать со всем картофелем.
- Верхний слой картофеля посолить и поперчить, смазать маслом.
- Выпекать при 215 градусах 1 час.
- Накрыть форму большой плоской тарелкой и аккуратно перевернуть картофель. Украсить зеленью.