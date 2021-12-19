Рецепт картоплі "Анна", яка зробить свято на будь-якому столі

У Франції для цієї страви, як і для картопляних гратенів, є спеціяльні дводонні форми. У процесі запікання їх можна перевертати, щоб вміст рівномірно запікався.
Рецепт був створений кухарем Адольфом Дюглере у середині 19-го століття на честь куртизанки Анни Деліон – принаймні така версія найпоширеніша.
Картопля "Анна" - рецепт / Фото: instagram.com/dottyinthekitchen
"Анна" більше схожа на гарний пиріг, який обов'язково зробить свято на будь-якому столі.
На сайті Нerringinfurs.blogspot.com рекомендують розтопити вершкове масло на середньому вогні, потім процідити через ситечко.
Картопля "Анна"
Інгредієнти:
- 1200 г картоплі;
- 110 г вершкового масла;
- 3 цибулі-шалота (або зеленої цибулі, тільки білі частини);
- сіль та мелений чорний перець – за смаком;
- дрібно нарізана петрушка.
Як приготувати:
- Масло розтопити в сотейнику на середньому вогні та кип'ятити приблизно дві хвилини, доки піна з масла не осяде. Процідити масло через марлю або паперовий рушник.
- Цибулю-шалот або зелену цибулю нарізати дуже тонкими кружальцями.
- Картоплю нарізати дуже тонкими кружальцями, приблизно по 1 або 2 мм завтовшки.
- Круглу форму для запікання добре змастити топленим маслом. Укласти шар картопляних кружальців внахлест. Кожен шар посолити та поперчити, полити вершковим маслом. Посипати нарізаною цибулею. Так зробити з усією картоплею.
- Верхній шар картоплі посолити та поперчити, змастити маслом.
- Випікати за 215 градусів 1 годину.
- Накрити форму великою пласкою тарілкою та акуратно перевернути картоплю. Прикрасити зеленню.