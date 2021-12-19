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Рецепт картоплі "Анна", яка зробить свято на будь-якому столі

Ірина Маслова
19 грудня, 17:13
Потрібно постаратися, щоб нарізати картоплю максимально тонко. Саме тоді "Анна" вийде дуже гарною. Кожен шар солиться, перчиться і поливається топленим вершковим маслом

У Франції для цієї страви, як і для картопляних гратенів, є спеціяльні дводонні форми. У процесі запікання їх можна перевертати, щоб вміст рівномірно запікався.

Рецепт був створений кухарем Адольфом Дюглере у середині 19-го століття на честь куртизанки Анни Деліон – принаймні така версія найпоширеніша.

Картопля "Анна" - рецепт / Фото: instagram.com/dottyinthekitchen

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"Анна" більше схожа на гарний пиріг, який обов'язково зробить свято на будь-якому столі.

На сайті Нerringinfurs.blogspot.com рекомендують розтопити вершкове масло на середньому вогні, потім процідити через ситечко.

Картопля "Анна"

Інгредієнти:

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  • 1200 г картоплі;
  • 110 г вершкового масла;
  • 3 цибулі-шалота (або зеленої цибулі, тільки білі частини);
  • сіль та мелений чорний перець – за смаком;
  • дрібно нарізана петрушка.

Як приготувати:

  1. Масло розтопити в сотейнику на середньому вогні та кип'ятити приблизно дві хвилини, доки піна з масла не осяде. Процідити масло через марлю або паперовий рушник.
  2. Цибулю-шалот або зелену цибулю нарізати дуже тонкими кружальцями.
  3. Картоплю нарізати дуже тонкими кружальцями, приблизно по 1 або 2 мм завтовшки.
  4. Круглу форму для запікання добре змастити топленим маслом. Укласти шар картопляних кружальців внахлест. Кожен шар посолити та поперчити, полити вершковим маслом. Посипати нарізаною цибулею. Так зробити з усією картоплею.
  5. Верхній шар картоплі посолити та поперчити, змастити маслом.
  6. Випікати за 215 градусів 1 годину.
  7. Накрити форму великою пласкою тарілкою та акуратно перевернути картоплю. Прикрасити зеленню.