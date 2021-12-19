Рецепт картоплі "Анна", яка зробить свято на будь-якому столі

У Франції для цієї страви, як і для картопляних гратенів, є спеціяльні дводонні форми. У процесі запікання їх можна перевертати, щоб вміст рівномірно запікався.

Рецепт був створений кухарем Адольфом Дюглере у середині 19-го століття на честь куртизанки Анни Деліон – принаймні така версія найпоширеніша.

Картопля "Анна" - рецепт / Фото: instagram.com/dottyinthekitchen

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"Анна" більше схожа на гарний пиріг, який обов'язково зробить свято на будь-якому столі.

На сайті Нerringinfurs.blogspot.com рекомендують розтопити вершкове масло на середньому вогні, потім процідити через ситечко.

Картопля "Анна"

Інгредієнти:

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1200 г картоплі;

110 г вершкового масла;

3 цибулі-шалота (або зеленої цибулі, тільки білі частини);

сіль та мелений чорний перець – за смаком;

дрібно нарізана петрушка.

Як приготувати: