Рецепт картошки кумпир – самого сытного турецкого фастфуда

Если нужно утолить голод и получить наслаждение от еды, то кумпир с этим прекрасно справится. В Турции любят картошку, готовят на ее основе пироги и предлагают отличный фастфуд.
Запекать картофель нужно в фольге, предварительно хорошо наколов вилкой. Потом его нужно надрезать и положить внутрь сыр и сливочное масло. Вместе с картошкой они превратятся в отличное пюре.
Картофель кумпир / Фото: instagram.com/blogger__annem
Что касается ингредиентов для начинки, то четких требований к ним нет. В рецепте от assel_aliaskarovna есть консервированные кукуруза и горошек.
А вот присутствие сосисок или охотничьих колбасок с маслинами – обязательно.
Картофель кумпир
Ингредиенты:
- Крупный картофель – 5 шт.
- Масло сливочное, кукуруза, горох, сыр – по 150 г
- Колбаски охотничьи или сосиски – 150 г
- Оливки без косточек – 25 шт.
- Соль – по вкусу
- Майонез, кетчуп
Как приготовить:
- Крупный картофель хорошо помыть и запекать в разогретой до 250 градусов духовке один час. Сыр натереть на крупной терке, колбасу тонко нарезать, а оливки нарезать кружочками.
- Запеченный картофель разрезать пополам, не доходя до конца, так чтобы его можно было легко раскрыть.
- С помощью столовой ложки аккуратно отделить пюре от кожуры. Посолить по вкусу и положить 20-30 г сливочного масла и немного сыра. Все хорошо перемешать и распределить по всей поверхности.
- Выложить остальные ингредиенты по столовой ложке. Сверху посыпать тертым сыром и полить майонезом и кетчупом.