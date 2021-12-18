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Рецепт картошки кумпир – самого сытного турецкого фастфуда

Ирина Маслова
18 декабря, 12:40
Картофель нужен очень крупный. Вначале он запекается в фольге, потом нужно сделать надрез и смешать пюре с сыром и сливочным маслом. Обязательные добавки – сосиски и маслины

Если нужно утолить голод и получить наслаждение от еды, то кумпир с этим прекрасно справится. В Турции любят картошку, готовят на ее основе пироги и предлагают отличный фастфуд.

Запекать картофель нужно в фольге, предварительно хорошо наколов вилкой. Потом его нужно надрезать и положить внутрь сыр и сливочное масло. Вместе с картошкой они превратятся в отличное пюре.

Картофель кумпир / Фото: instagram.com/blogger__annem

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Что касается ингредиентов для начинки, то четких требований к ним нет. В рецепте от assel_aliaskarovna есть консервированные кукуруза и горошек.

А вот присутствие сосисок или охотничьих колбасок с маслинами – обязательно.

Картофель кумпир

Ингредиенты:

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  • Крупный картофель – 5 шт.
  • Масло сливочное, кукуруза, горох, сыр – по 150 г
  • Колбаски охотничьи или сосиски – 150 г
  • Оливки без косточек – 25 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Майонез, кетчуп

Как приготовить:

  1. Крупный картофель хорошо помыть и запекать в разогретой до 250 градусов духовке один час. Сыр натереть на крупной терке, колбасу тонко нарезать, а оливки нарезать кружочками.
  2. Запеченный картофель разрезать пополам, не доходя до конца, так чтобы его можно было легко раскрыть.
  3. С помощью столовой ложки аккуратно отделить пюре от кожуры. Посолить по вкусу и положить 20-30 г сливочного масла и немного сыра. Все хорошо перемешать и распределить по всей поверхности.
  4. Выложить остальные ингредиенты по столовой ложке. Сверху посыпать тертым сыром и полить майонезом и кетчупом.