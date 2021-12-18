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Рецепт картоплі кумпир – найситнішого турецького фастфуду

Ірина Маслова
18 грудня, 12:40
Картопля потрібна дуже велика. Спочатку вона запікається у фользі, потім потрібно зробити надріз і змішати пюре із сиром та вершковим маслом. Обов'язкові добавки – сосиски та маслини

Якщо потрібно вгамувати голод і отримати насолоду від їжі, то кумпир з цим чудово впорається. У Туреччині люблять картоплю, готують на її основі пироги та пропонують чудовий фастфуд.

Запікати картоплю потрібно у фользі, попередньо добре наколовши виделкою. Потім її треба надрізати та покласти всередину сир та вершкове масло. Разом з картоплею вони перетворяться на смачне пюре.

Картопля кумпир / Фото: instagram.com/blogger__annem

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Щодо інгредієнтів для начинки, то чітких вимог до них немає. У рецепті від assel_aliaskarovna є консервовані кукурудза та горошок.

А от присутність сосисок або мисливських ковбасок з маслинами – обов'язково.

Картопля кумпир

Інгредієнти:

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  • Велика картопля – 5 шт.
  • Олія вершкове, кукурудза, горох, сир – по 150 г
  • Ковбаски мисливські або сосиски – 150 г
  • Оливки без кісточок – 25 шт.
  • Сіль – за смаком
  • Майонез, кетчуп

Як приготувати:

  1. Велику картоплю добре помити і запікати в розігрітій до 250 градусів духовці одну годину. Сир натерти на великій тертці, ковбасу тонко нарізати, а оливки нарізати кружальцями.
  2. Запечену картоплю розрізати навпіл, не доходячи до кінця, так щоб її можна було легко розкрити.
  3. За допомогою столової ложки акуратно відокремити пюре від шкірки. Посолити за смаком і покласти 20-30 г вершкового масла й трохи сиру. Все добре перемішати та розподілити по всій поверхні.
  4. Викласти решту інгредієнтів по столовій ложці. Зверху посипати тертим сиром і полити майонезом та кетчупом.