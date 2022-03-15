Рецепт котлет без мяса, вместо него – гречка и грибы

Понятно, что эти котлеты постные. Также очень рекомендуем свекольные котлеты, но для тех, кто постится, они не подходят.
Для котлет, рецепт которых ниже, нужны грибы и гречка. Все ингредиенты соединятся с помощью крахмала.
Гречневые котлеты с грибами постные / Фото: Depositphotos
Рецепт редакционный, советуем использовать чеснок, если любите, и любимые специи.
Котлеты из гречки и грибов
Постные котлеты из гречки / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 200 г вареной гречки;
- 100 г грибов;
- 1 луковица;
- 1 ст. л. кукурузного крахмала;
- растительное масло, соль, перец.
Как сделать морковные котлеты, для которых яйца нужны, узнаете здесь.
Как приготовить:
- Гречку отварить в соленой воде. Лук и грибы обжарить 5-7 минут.
- Гречку, лук и грибы измельчить в фарш с помощью блендера. Добавить соль, перец, крахмал. Перемешать.
- Сформировать котлеты, по желанию обвалять в муке или сухарях.
- Обжарить на растительном масле.