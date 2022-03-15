Рецепт котлет без мяса, вместо него – гречка и грибы

Понятно, что эти котлеты постные. Также очень рекомендуем свекольные котлеты, но для тех, кто постится, они не подходят.

Для котлет, рецепт которых ниже, нужны грибы и гречка. Все ингредиенты соединятся с помощью крахмала.

Гречневые котлеты с грибами постные / Фото: Depositphotos

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Рецепт редакционный, советуем использовать чеснок, если любите, и любимые специи.

Котлеты из гречки и грибов

Постные котлеты из гречки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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200 г вареной гречки;

100 г грибов;

1 луковица;

1 ст. л. кукурузного крахмала;

растительное масло, соль, перец.

Как сделать морковные котлеты, для которых яйца нужны, узнаете здесь.

Как приготовить: