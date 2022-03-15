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Рецепт котлет без мяса, вместо него – гречка и грибы

Ирина Маслова
15 марта, 08:21
Гречку нужно отварить, грибы обжарить с луком и морковью по желанию. Перед жаркой котлеты можно обвалять в муке или сухарях

Понятно, что эти котлеты постные. Также очень рекомендуем свекольные котлеты, но для тех, кто постится, они не подходят.

Для котлет, рецепт которых ниже, нужны грибы и гречка. Все ингредиенты соединятся с помощью крахмала.

Гречневые котлеты с грибами постные / Фото: Depositphotos

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Рецепт редакционный, советуем использовать чеснок, если любите, и любимые специи.

Котлеты из гречки и грибов

Постные котлеты из гречки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • 200 г вареной гречки;
  • 100 г грибов;
  • 1 луковица;
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала;
  • растительное масло, соль, перец.

Как сделать морковные котлеты, для которых яйца нужны, узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Гречку отварить в соленой воде. Лук и грибы обжарить 5-7 минут.
  2. Гречку, лук и грибы измельчить в фарш с помощью блендера. Добавить соль, перец, крахмал. Перемешать.
  3. Сформировать котлеты, по желанию обвалять в муке или сухарях.
  4. Обжарить на растительном масле.