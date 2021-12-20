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Рецепт куриного рулета с грибами, максимально сочного и простого в приготовлении

Ирина Маслова
20 декабря, 18:38
Мясо получается нежным, потому что маринуется буквально 15 минут в йогурте и дижонской горчице. А красоты грибной начинке придадут немного твердого сыра и свежей петрушки

Куриное филе приходит на помощь, когда хочется не тратить время на готовку. Это могут быть легкие шницели и несложные рулеты.

Чтобы мясо буквально таяло во рту, его нужно замариновать в йогурте или сметане. Маринуется филе быстро, 15-20 минут будет достаточно.

Куриный рулет с грибами / Фото: Alina FooDee

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Фублогер Alina FooDee предлагает приготовить красивый рулет с грибами, сыром и петрушкой.

Куриный рулет с грибами

Ингредиенты:

  • 2 шт. куриного филе;
  • 1 шт. лук;
  • 200 г шампиньонов;
  • 2 зуб чеснока;
  • 50 г твердого сыра;
  • петрушка;
  • растительное масло, соль, перец.

Для маринада:

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  • по 1 ст. л. йогурта, дижонской горчицы;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Куриное филе помыть, обсушить. Отрезать маленький филей. Каждое филе разрезать пополам, не доходя до конца. Раскрыть филе, накрыть пленкой и отбить.
  2. Для соуса соединить соус и горчицу. Добавить соль и перец по вкусу. Перемешать и натереть филе с обеих сторон.
  3. Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на растительном масле. Добавить мелко нарезанные грибы и жарить до готовности. Грибы посолить по вкусу. Добавить чеснок, петрушку и тертый сыр. Перемешать и убрать с огня.
  4. Филе выложить внахлест друг на друга, выложить по центру начинку. Сформировать рулет, завернув края филе к верху и скрепить зубочистками.
  5. Положить в форму швом вниз. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.