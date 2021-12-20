Рецепт курячого рулету з грибами, максимально соковитого та простого в приготуванні

Куряче філе приходить на допомогу, коли хочеться не витрачати час на готування. Це можуть бути легкі шницелі та нескладні рулети.
Щоб м'ясо буквально тануло в роті, його потрібно замаринувати в йогурті або сметані. Маринується філе швидко, 15-20 хвилин буде достатньо.
Курячий рулет з грибами / Фото: Alina FooDee
Фублогерка Alina FooDee пропонує приготувати красивий рулет з грибами, сиром та петрушкою.
Курячий рулет з грибами
Інгредієнти:
- 2 шт. курячого філе;
- 1 шт. цибуля;
- 200 г печериць;
- 2 зуб часнику;
- 50 г твердого сиру;
- петрушка;
- олія, сіль, перець.
Для маринаду:
- за 1 ст. л. йогурта, діжонської гірчиці;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Куряче філе помити, обсушити. Відрізати малий філей. Кожне філе розрізати навпіл, не доходячи до кінця. Розкрити філе, накрити плівкою та відбити.
- Для соусу з'єднати соус та гірчицю. Додати сіль та перець за смаком. Перемішати та натерти філе з обох боків.
- Цибулю нарізати дрібним кубиком і обсмажити на олії. Додати дрібно нарізані гриби та смажити до готовності. Гриби посолити за смаком. Додати часник, петрушку та тертий сир. Перемішати та прибрати з вогню.
- Філе викласти внахлест одне на одне, викласти центром начинку. Сформувати рулет, загорнувши краї філе догори та скріпити зубочистками.
- Покласти у форму швом донизу. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.