Рецепт ленивых пельменей – для тех, кто любит не тратит время и вкусно ест

Итак, ленивыми бывают не только вареники или голубцы. Такими бывают и пельмени. Судя по всему, это выдумка наших хозяек, ведь эти пельмени заметно экономят время.
Нужно раскатать тесто, выложить начинку и сформировать рулет. Потом он режется на порции и запекается с соусом в духовке.
Ленивые пельмени / Фото: instagram.com/youcancallmechristie
Автор рецепта ниже – gotovimvkysnyashki – советует не только готовить их в соусе, но и в бульоне, чтобы в конце украсить зеленью.
Если испробовали все известные рулеты, например, итальянские инвольтини, то пора попробовать ленивые пельмени, пусть и попроще, но не менее вкусные.
Ленивые пельмени
Ингредиенты для теста:
- 350-400 г муки;
- 2 яйца;
- 100 г теплой воды;
- 1 ст. л. растительного масла;
- щепотка соли.
Для начинки:
- 500 г свинины;
- 300 г говядины;
- 2 луковицы;
- соль, перец.
Для соуса:
- по 1 болгарский перец, большая луковица;
- 3-4 помидора
- 2-3 зуб. чеснока,
- 1 ч. л. сахара,
- соль, перец, специи, зелень.
Как приготовить:
- Замесить тесто из муки, яиц, воды, растительного масла и соли. Накрыть влажным полотенцем и дать постоять около часа.
- Мясо пропустить через мясорубку, добавить соль и перец.
- Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле, остудить и добавить к фаршу. Вбить яйцо и тщательно вымесить.
- Для соуса мелко нарезать лук и перец, обжарить около 3 минут. Добавить нарезанные помидоры и тушить 5 минут.
- Добавить измельченный чеснок, порезанную зелень, соль, сахар, специи, довести до кипения.
- Раскатать тесто, выложить фарш и скрутить в рулет. Разрезать на порции шириной по 5 см. Каждый пельмень защипнуть с одного конца, чтобы получилась "розочка".
- Выложить в форму, на расстоянии друг от друга.
- В соус добавить стакан кипятка и довести до вкуса солью и перцем.
- Залить пельмени горячим соусом, овощи аккуратно распределить между. Готовить 30-40 минут при 200 градусах.