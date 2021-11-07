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Рецепт лінивих пельменів – для тих, хто марнує час та смачно їсть

Ірина Маслова
7 листопада, 18:01
Начинка для них може бути будь-яка, у нашому випадку – це домашній фарш. Вони готуються у духовці разом із соусом. Хоча не менш смачно, якщо протушкувати їх у бульйоні

Отже, лінивими бувають не лише вареники чи голубці. Такими бувають і пельмені. Найімовірніше, це вигадка наших господинь, адже ці пельмені помітно заощаджують час.

Треба розкочати тісто, викласти начинку та сформувати рулет. Потім він ріжеться на порції та запікається із соусом у духовці.

Ліниві пельмені / Фото: instagram.com/youcancallmechristie

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Авторка рецепта нижче – gotovimvkysnyashki – радить не лише готувати їх у соусі, а й у бульйоні, щоб наприкінці прикрасити зеленню.

Якщо випробували всі відомі рулети, наприклад, італійські інвольтіні, то час спробувати ліниві пельмені, нехай і простіші, але не менш смачні.

Ліниві пельмені

Інгредієнти для тіста:

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  • 350-400 г борошна;
  • 2 яйця;
  • 100 г теплої води;
  • 1 ст. л. олії;
  • дрібка солі.

Для начинки:

  • 500 г свинини;
  • 300 г яловичини;
  • 2 цибулини;
  • сіль, перець.

Для соусу:

  • по 1 болгарський перець, велика цибулина;
  • 3-4 помідори
  • 2-3 зуб. часнику,
  • 1 ч. л. цукру,
  • сіль, перець, спеції, зелень.

Як приготувати:

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  1. Замісити тісто з борошна, яєць, води, олії та солі. Накрити вологим рушником та дати постояти близько години.
  2. М'ясо пропустити через м'ясорубку, додати сіль та перець.
  3. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії, остудити і додати до фаршу. Вбити яйце і ретельно вимісити.
  4. Для соусу дрібно нарізати цибулю та перець, обсмажити близько 3 хвилин. Додати нарізані помідори і тушкувати 5 хвилин.
  5. Додати подрібнений часник, порізану зелень, сіль, цукор, спеції, довести до кипіння.
  6. Розкочати тісто, викласти фарш і скрутити в рулет. Розрізати на порції завширшки 5 см. Кожен пельмень защипнути з одного кінця, щоб вийшла "трояндочка".
  7. Викласти у форму, на відстані одне від одного.
  8. У соус додати склянку окропу і довести до смаку сіллю та перцем.
  9. Залити пельмені гарячим соусом, овочі акуратно розподілити між ними. Готувати 30-40 хвилин за 200 градусів.