Рецепт лінивих пельменів – для тих, хто марнує час та смачно їсть

Отже, лінивими бувають не лише вареники чи голубці. Такими бувають і пельмені. Найімовірніше, це вигадка наших господинь, адже ці пельмені помітно заощаджують час.
Треба розкочати тісто, викласти начинку та сформувати рулет. Потім він ріжеться на порції та запікається із соусом у духовці.
Ліниві пельмені / Фото: instagram.com/youcancallmechristie
Авторка рецепта нижче – gotovimvkysnyashki – радить не лише готувати їх у соусі, а й у бульйоні, щоб наприкінці прикрасити зеленню.
Якщо випробували всі відомі рулети, наприклад, італійські інвольтіні, то час спробувати ліниві пельмені, нехай і простіші, але не менш смачні.
Ліниві пельмені
Інгредієнти для тіста:
- 350-400 г борошна;
- 2 яйця;
- 100 г теплої води;
- 1 ст. л. олії;
- дрібка солі.
Для начинки:
- 500 г свинини;
- 300 г яловичини;
- 2 цибулини;
- сіль, перець.
Для соусу:
- по 1 болгарський перець, велика цибулина;
- 3-4 помідори
- 2-3 зуб. часнику,
- 1 ч. л. цукру,
- сіль, перець, спеції, зелень.
Як приготувати:
- Замісити тісто з борошна, яєць, води, олії та солі. Накрити вологим рушником та дати постояти близько години.
- М'ясо пропустити через м'ясорубку, додати сіль та перець.
- Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії, остудити і додати до фаршу. Вбити яйце і ретельно вимісити.
- Для соусу дрібно нарізати цибулю та перець, обсмажити близько 3 хвилин. Додати нарізані помідори і тушкувати 5 хвилин.
- Додати подрібнений часник, порізану зелень, сіль, цукор, спеції, довести до кипіння.
- Розкочати тісто, викласти фарш і скрутити в рулет. Розрізати на порції завширшки 5 см. Кожен пельмень защипнути з одного кінця, щоб вийшла "трояндочка".
- Викласти у форму, на відстані одне від одного.
- У соус додати склянку окропу і довести до смаку сіллю та перцем.
- Залити пельмені гарячим соусом, овочі акуратно розподілити між ними. Готувати 30-40 хвилин за 200 градусів.