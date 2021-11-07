Рецепт лінивих пельменів – для тих, хто марнує час та смачно їсть

Отже, лінивими бувають не лише вареники чи голубці. Такими бувають і пельмені. Найімовірніше, це вигадка наших господинь, адже ці пельмені помітно заощаджують час.

Треба розкочати тісто, викласти начинку та сформувати рулет. Потім він ріжеться на порції та запікається із соусом у духовці.

Ліниві пельмені / Фото: instagram.com/youcancallmechristie

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Авторка рецепта нижче – gotovimvkysnyashki – радить не лише готувати їх у соусі, а й у бульйоні, щоб наприкінці прикрасити зеленню.

Якщо випробували всі відомі рулети, наприклад, італійські інвольтіні, то час спробувати ліниві пельмені, нехай і простіші, але не менш смачні.

Ліниві пельмені

Інгредієнти для тіста:

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350-400 г борошна;

2 яйця;

100 г теплої води;

1 ст. л. олії;

дрібка солі.

Для начинки:

500 г свинини;

300 г яловичини;

2 цибулини;

сіль, перець.

Для соусу:

по 1 болгарський перець, велика цибулина;

3-4 помідори

2-3 зуб. часнику,

1 ч. л. цукру,

сіль, перець, спеції, зелень.

Як приготувати:

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