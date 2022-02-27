Рецепт лепешек с начинкой из зелени и сыра – подаются с ароматным соусом

Когда в доме есть мука, но нет времени на домашний хлеб, можно приготовить лепешки, например, с большим количеством зеленого лука.
Для этих лепешек нужны дрожжи, но они жарятся на сухой сковороде. Для начинки сыр, сметана и чеснок соединятся.
Лепешки с зеленью и сыром / Фото: Depositphotos
На странице gotovim_bluda советуют дать лепешкам отдохнуть после того, когда начинка попадет внутрь.
Лепешки с сыром и зеленью
Лепешки с сыром и зеленью / Фото: instagram.com/gotovim_bluda/
Ингредиенты:
- мука – 375 г;
- молоко, кефир или вода – 260 мл;
- сахар – 1 ст. л.;
- дрожжи сухие – 1 ч. л.;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- щепотка соли;
- сыр – 150 г;
- зелень;
- сметана – 3 ст. л.;
- паприка, сухой чеснок – 1/2 ч. л.
Здесь узнаете рецепт сметанной лепешки, которую многие помнят из детства.
Как приготовить:⠀
- В теплое молоко добавить ложку муки, сахар и дрожжи. Перемешать и дать постоять постоять 10 минут.
- Опару влить в муку, добавить соль, растительное масло. Замесить мягкое тесто. Дать подняться в течение 40 минут.
- Для начинки смешать тертый сыр, зелень, сметану и соль по вкусу.
- Тесто разделить на восемь частей. В каждую положить по 1-2 ст. л. начинки, сформировать лепешки.
- Обжарить на сухой сковороде с обеих сторон. Горячие лепешки смазать смесью паприки, сухого чеснока и растительного масла.