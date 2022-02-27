Рецепт коржиків з начинкою із зелені та сиру – подаються з ароматним соусом

Коли в оселі є борошно, але немає часу на домашній хліб, можна приготувати коржики, наприклад, з великою кількістю зеленої цибулі.
Для цих коржів потрібні дріжджі, але вони смажаться на сухій сковороді. Для начинки сир, сметана та часник з'єднаються.
Коржики з сиром та зеленню / Фото: Depositphotos
На сторінці gotovim_bluda радять дати коржикам відпочити після того, як начинка потрапить усередину.
Коржики із сиром та зеленню
Коржики з сиром та зеленню / Фото: instagram.com/gotovim_bluda/
Інгредієнти:
- борошно – 375 г;
- молоко, кефір або вода – 260 мл;
- цукор – 1 ст. л.;
- дріжджі сухі – 1 ч. л.;
- олія – 1 ст. л.;
- дрібка солі;
- сир – 150 г;
- зелень;
- сметана – 3 ст. л.;
- паприка, сухий часник – 1/2 ч. л.
Тут дізнаєтеся рецепт сметанного коржика, який багато хто пам'ятає з дитинства.
Як приготувати:⠀
- У тепле молоко додати ложку борошна, цукор та дріжджі. Перемішати і дати постояти 10 хвилин.
- Опару влити в борошно, додати сіль, олію. Замісити м'яке тісто. Дати піднятися впродовж 40 хвилин.
- Для начинки змішати тертий сир, зелень, сметану та сіль за смаком.
- Тісто розділити на вісім частин. У кожну покласти по 1-2 ст. л. начинки, сформувати коржики.
- Обсмажити на сухій сковороді з обох боків. Гарячі коржики змастити сумішшю паприки, сухого часнику та олії.