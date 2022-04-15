Рецепт на Песах – как приготовить куриные котлеты с мацой

Песах – один из важнейших иудейских праздников. О гастрономических традициях и рецептах в этот день мы писали.

Теперь предлагаем приготовить нежные куриные котлеты с мацой. Маца – главная в этот праздник, ее используют во многих блюдах.

Котлеты с мацой на Песах / Фото: Pinterest

Реклама

Что касается котлет, то лук для них обжаривается отдельно. Количество мацы берите на свое усмотрение.

Рецепт котлет нашли на сайте www.kuroed.com.

Как легко сделать мацу

Рецепт мацы / Фото: instagram.com/psycholog.na.kuchne

Реклама

Возьмите 250 граммов просеянной муки. Добавьте 100 миллилитров воды, замесите плотное тесто.

Теперь его нужно разделить на части и раскатать так, чтобы тесто помещалось в сковороде. Затем наколите вилкой каждую заготовку и жарьте на сухой сковороде.

Куриные котлеты с мацой

Куриные котлеты на Песах / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты:

2-3 мацы;

1-2 яйца;

2 куриных филе;

маленькая луковица;

соль и перец – по вкусу;

панировочные сухари.

Здесь узнаете, как приготовить легендарные котлеты "Валленберг".

Как приготовить: